La manutenzione straordinaria dei cimiteri dovrà attendere; l'ultimo tratto di via Cambi sarà asfaltato

ANCONA- Bisognerà aspettare ancora prima di vedere i cimiteri sistemati, gli interventi da fare non sono ancora quantificabili. Il consigliere comunale di Ancona Protagonista, Arnaldo Ippoliti, ha interrogato l’assessore alle Manutenzioni, Stefano Tombolini, per chiedere di trovare risorse per far fronte alla manutenzione straordinaria dei cimiteri. «I residenti mi chiedono quando l’amministrazione sistemerà le parti strutturali più rovinate dei cimiteri di Montesicuro, Candia, Pinocchio e Gallignano in quanto, dopo il terremoto dello scorso novembre, alcune non sono più fruibili. Questo crea un grande disagio». «Manca un documento in grado di fotografare le esigenze manutentive complessive di strade, marciapiedi, cimiteri, scuole, immobili pubblici- spiega l’assessore Tombolini-. C’è una delibera dello scorso 26 maggio, quindi della precedente amministrazione, che prevede di dare corso nel 2023 alle opere previste dal piano degli investimenti attraverso un accordo quadro che alloca complessivamente 300mila euro. Con questa cifra i 13 cimiteri avranno più o meno solo 10mila euro, un investimento esiguo in un quadro dove non si sa quale tipologia di intervento deve essere attuata e di quale consistenza. Dobbiamo costruire un criterio per decidere dove andare ad intervenire in via prioritaria. Ho quindi chiesto agli uffici un approccio diverso per poter arrivare a dire, settore per settore, qual è l’impegno economico che in termine decennale possiamo affrontare per una programmazione corretta e per dare risposte certe». «È importante trovare risorse per i cimiteri perché racchiudono la storia delle famiglie anconetane. Una signora uscendo da quello del Pinocchio mi ha detto che da due anni non riesce a raggiungere la tomba del figlio perché è stata messa una bara di traverso».

Via cambi sarà invece finalmente asfaltata completamente, anche i restanti 100 metri rimasti dissestati. «Anche nella passata consiliatura avevo posto la questione. Non è possibile che la ditta vada via e non finisca i lavori- dice nella sua interrogazione il consigliere di Ancona Futura, Massimo Mandarano-. So che non è responsabilità di questa amministrazione, ma pongo nuovamente la questione perché è una cosa vergognosa che dura da almeno un anno». «C’è una delibera di Giunta del 26 aprile 2023 in cui è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell’opera- spiega l’assessore Tombolini-. Con determina dirigenziale dello scorso 6 giugno, i lavori di manutenzione straordinaria si sono conclusi con un’offerta al ribasso del 9%. Abbiamo affidato i lavori e stiamo aspettando la polizza fideiussoria da parte dell’impresa affinché il responsabile del procedimento possa dare avvio al cantiere. Ho chiesto agli uffici di sollecitare».