Manuela Bora sull'elezione di Marco Ferracuti a Segretario Regionale Cisl: «Migliori auguri di buon lavoro»

ANCONA – “Desidero formulare a Marco Ferracuti i miei complimenti per l’elezione a Segretario Regionale della Cisl e rivolgergli i miei migliori auguri di buon lavoro”. Così commenta la consigliera regionale del Partito Democratico Manuela Bora che prosegue: “Con l’occasione e per amore di verità, vorrei ricordare a Ferracuti, anche in considerazione della sua dichiarazione di non voler tifare per nessuno, che contrariamente a quanto afferma, le Marche non sono state bocciate dall’Europa.”

“I numeri sono numeri e un dirigente sindacale deve commentarli in modo oggettivo. Le Marche sono rimaste nello stesso range del settennio precedente, ma è la Commissione Europa ad aver cambiato i criteri. In particolare, se per il 2014/2020 i valori per essere considerata regione in transizione erano riferiti ad un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 90% della media UE, per il periodo 2021-2027 la Commissione Europea ha deciso di ampliare la platea delle regioni potenzialmente beneficiarie, portando da 90 a 100 la percentuale massima di riferimento del PIL pro capite. Sicuramente il neo segretario Ferracuti concorderà con me che proprio grazie a questi nuovi parametri le Marche riceveranno maggiori risorse per aumentare la propria competitività e affrontare le sfide all’orizzonte. Un’opportunità concreta per il nostro sistema produttivo, qualcosa meno per la Giunta regionale, che ha già dato evidente dimostrazione di non sapere spendere né programmare le risorse pubbliche”. “Condivido e sottoscrivo – conclude Bora - il suo auspicio di continuare le politiche già avviate dalla Giunta Ceriscioli di ridurre gli interventi a pioggia e di avere il coraggio di scegliere.”