Ragazzi e città, Ida Simonella incontra la psicologa: «C'è fame di capire»

ANCONA - Incontro ieri al Cinema Italia di Ancona tra la candidata alla carica di sindaco alle primarie del Centro sinistra Ida Simonella e Daniela Lucangeli, sul tema “I ragazzi e la città”. Daniela Lucangeli è professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo all'Universita degli Studi di Padova ed è esperta di psicologia dell'apprendimento. È membro dell'international Academy for Research ij Learnig Disabilities (IARLD) e presidente nazionale del CNIS (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati).

Le sue ricerche spaziano dalla logica alle neuro-scienze, le sue lezioni e i suoi incontri sono seguitissimi da ragazzi e adulti. Daniela Lucangeli ha dialogato su questi temi, ha messo a fuoco il perché, il ruolo delle emozioni nell'apprendimento e nello sviluppo, e un modello sociale ed educativo da modificare nel suo approccio complessivo.

«È stato un incontro potente ed emozionante - afferma Simonella - di fronte a una platea di genitori, insegnanti, educatori, ragazzi, attenti a capire e comprendere.Quando si parla di futuro della città, la crescita dei nostri ragazzi è il tema dei temi, a cui io darò ampio spazio. Sostenere lo sviluppo di un programma scuola permanente sarà oggetto di un’azione specifica del mio mandato. Dovrà essere di supporto a famiglie e educatori, con un coordinamento scientifico di alto livello, come quello che abbiamo sperimentato ieri, che promuova incontri utili a tutti, e costruisca una sperimentazione tecnico-scientifica di metodi educativi nuovi. C'è - prosegue la candidata - una fame assoluta da parte di tutti di conoscere e capire cosa possiamo fare, come possiamo prevenire, e come aiutare i ragazzi a casa o a scuola a sviluppare la migliore versione di sé stessi”. Un argomento che ieri pomeriggio è stato approfondito con passione, competenza ed entusiasmo, attraversando un paradigma nuovo e al tempo stesso antico, con cui Daniela Lucangeli ha chiuso l'incontro: “Il punto di partenza - ha detto - non è "io ti curo", ma il "mi stai a cuore" di Don Milani, che presuppone un paradigma educativo tutto nuovo».

«Il tema centrale - ha detto Ida Simonella nel corso del dialogo - investe lo sviluppo dei nostri ragazzi e, quindi, tutti noi, come genitori, insegnanti, educatori, ma anche come politici e amministratori che hanno la responsabilità di guidare le loro comunità.

Dobbiamo conoscere, comprendere studiare, dialogare con gli esperti e averli al nostro fianco, per capire a fondo i fenomeni che negli ultimi anni accompagnano anche la cronaca delle nostre città: le forme di rabbia dei ragazzi, il bullismo, le baby gang, il vandalismo, ma anche le forme di solitudine e autolesionismo, gli effetti di una generazione iperconnessa».