Dimissioni Simonella, Pci: «Sorpresi ma indifferenti, non verrà rimpianta»

ANCONA - Dimissioni di Ida Simonella dal Consiglio Comunale, dura presa di posizione del Pci: «Apprendiamo con stupore che la candidata a Sindaco e capogruppo del PD in consiglio comunale Ida Simonella ha deciso a solo qualche mese dalle elezioni di dimettersi da consigliera. Evidentemente stare all’opposizione è meno gratificante che gestire il potere, con buona pace per coloro che l’hanno candidata. Verrà ricordata come l’assessora al Porto che ha privilegiato gli interessi dei grandi imprenditori su quelli della città e voluto pervicacemente il progetto della nuova banchina al molo clementino per l’imbarco di passeggeri sulle grandi navi della MSC, incurante delle ricadute sulle condizioni di chi al porto e intorno al porto ci vive e lavora.Si annuncia che sarà accolta con un incarico più remunerativo da una di quelle aziende padrone del porto per cui aveva fatto l’assessora. Se con l’annuncio delle dimissioni sui social prima di formalizzarle ha voluto vedere “l’effetto che fa”, possiamo rassicurarla per quanto ci riguarda che ci lascia del tutto indifferenti e difficilmente verrà rimpianta».