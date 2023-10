Guardia medica a Ostra Vetere, Mangialardi interroga Acquaroli: «Il servizio va garantito con continuità»

ANCONA – “Non passa giorno che dai territori non arrivi una cattiva notizia per la sanità pubblica. Sicuramente, però, le comunità delle valli del Misa e del Nevola stanno scontando più di altre il fallimento totale della politica sanitaria della giunta Acquaroli". Così il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi annuncia un’interrogazione al presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli per chiedere interventi concreti volti a garantire il servizio di guardia medica nel Comune di Ostra Vetere.

"Dopo il declassamento della struttura di Arcevia - attacca Mangialardi - l’andamento a singhiozzo delle prestazioni relative alla guardia medica di Ostra Vetere, sono un’altra triste pagina di questa storia che va avanti da tre anni e dimostra quanto fossero infondate le promesse in campagna elettorale del centrodestra. Oggi stesso presenterò un’interrogazione urgente alla giunta regionale per sollecitare un immediato intervento affinché il servizio di guardia medica a Ostra Vetere venga garantito con continuità”.

“Parlavano di aumento di personale e potenziamento dei presidi sanitari nelle aree interne – conclude Mangialardi -, ciò che sta avvenendo è esattamente il contrario: niente nuovi medici e infermieri, niente risorse dedicate, ma servizi sempre più scarni e inefficienti. D’altra parte, non è casuale che proprio il tema della sanità sia al centro della crisi che sta opponendo in Regione Lega e Fratelli d’Italia. Evidentemente si sono accorti anche loro di quanto siano stanchi i cittadini di questa politica fatta di tante chiacchiere e pochi fatti, ma essendo incapaci di dare risposte ai problemi delle nostre comunità, sono ormai ridotti a scaricarsi a vicenda le responsabilità”.