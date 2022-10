Governo, Albano (Forza Italia): «Centrodestra, come nelle Marche. Auguri a tutti i ministri»

«Oggi l’Italia, dopo ben dieci anni, ha una squadra di governo di centrodestra che rispecchia l’esito chiaro delle urne. L'Italia ha il primo Presidente del Consiglio donna orgogliosamente espresso da Fratelli d’Italia. Desidero augurare buon lavoro a tutta la squadra di governo, con particolare riguardo a tutti i ministri di Fratelli d’Italia e all’on. Francesco Lollobrigida che lascia il ruolo di capogruppo alla Camera dei Deputati per l’importante ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare. La presenza di un governo nazionale forte guidato da Giorgia Meloni che fa del modello Marche di Francesco Acquaroli un punto di riferimento sarà di fondamentale importanza per la regione: visione comune e unità d’intenti faciliteranno il lavoro da fare. Sono pronta a lavorare con orgoglio e responsabilità per il bene della Nazione e della mia regione», così in una nota Lucia Albano, deputata marchigiana di Fratelli d’Italia-