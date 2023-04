La vicepresidente di Azione ad Ancona: libro ed endorsement sui giovani in politica

ANCONA- Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione,ospite ad Ancona per la presentazione del suo libro "Exit Only: cosa sbaglia l'Italia sui cervelli in fuga".



"Del voto ai fuorisede, di come la politica guarda e si occupa dei giovani, delle problematiche per i nuovi imprenditori, dei fondi all'università e dell accesso al mondo del lavoro: abbiamo parlato di queste e di tante altre tematiche legate alle nuove generazioni e al futuro dell'Italia- si legge in una nota dei Riformisti italiani- l'incontro, partecipato con entusiasmo da ragazzi e non, è stato utile anche per ribadire l'appoggio alla lista Riformisti per Ida Simonella Sindaca, con un intervento a margine della candidata che ha sottolineato come i giovani possono essere una forza propositiva per Ancona".



Tommaso Fagioli, candidato nella lista dei Riformisti e segretario di Azione Marche, commenta: "Discutere dei giovani con i giovani, e con il contributo prezioso di una giovanissima parlamentare, è una boccata d'aria per le idee. Lavoreremo perché Ancona sia una città che li invogli a restare e mettersi in gioco, non ad andarsene."