Fratelli d'Italia Marche, l'"in bocca al lupo" ai nuovi assessori: «Pronti a proseguire nel buon governo della regione»

ANCONA - «Con i nuovi innesti nella Giunta guidata da Francesco Acquaroli siamo certi che si potrà proseguire nel lavoro di cambiamento iniziato due anni fa grazie al largo consenso dei marchigiani». Lo scrive in una nota Fratelli d'Italia Marche. «Come gruppo consiliare di Fratelli d'Italia condividiamo le scelte effettuate dal Governatore e le parole di apprezzamento rivolto nei confronti del nostro capogruppo, Carlo Ciccioli, che ancora una volta ha anteposto le sue legittime aspirazioni, per le quali ci auguriamo si possa comunque individuare un ruolo ancora più propositivo nell'immediato, per il bene comune, dimostrando il suo alto rispetto per le Istituzioni e la chiara e inequivocabile volontà nel perseguire gli obiettivi del partito e della coalizione di centrodestra».

«Al neo assessore Goffredo Brandoni, come a Chiara Biondi, Andrea Maria Antonini e a tutto l'Esecutivo regionale, auguriamo un buon lavoro all'insegna della conferma e del rafforzamento della collaborazione. Ringraziamo, infine, la neo eletta senatrice Elena Leonardi per il suo prezioso apporto all'interno del gruppo consiliare e nel ruolo svolto, perfettamente e con grande spirito costruttivo, come presidente della IV commissione consiliare permanente Sanità, dando il benvenuto a Simone Livi con il quale certamente si inizierà, fin da subito, a lavorare e collaborare nel migliore dei modi. E il neo senatore Guido Castelli per il lavoro svolto, con puntualità e grande professionalità, come Assessore al Bilancio nel corso di questi ultimi due anni».