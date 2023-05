Elly Schlein arriva ad Ancona per Ida Simonella: data e location ufficiale

ANCONA - La Segretaria nazionale del Partito Democratico sarà nel capoluogo dorico nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio; Chantal Bomprezzi sua omologa regionale: «Ho voluto fortemente la presenza di Elly Schlein ad Ancona in vista dell’importante appuntamento elettorale».È attesa ad Ancona nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio alle ore 18 (luogo da definire) la Segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein a sostegno dalla candidata sindaca del Centrosinistra Ida Simonella. La leader ddem è al fianco di Ida Simonella e di tutte le candidate e i candidati del Partito Democratico per la rilevanza della tornata elettorale del 14 e 15 maggio. «Ho voluto fortemente la presenza di Elly Schlein – ha affermato la Segretaria regionale del PD, Chantal Bomprezzi – sono felice abbia colto immediatamente e per prima la necessità di venire ad Ancona, unico capoluogo di regione italiano chiamato al voto».