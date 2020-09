Elezioni regionali, seggi nelle scuole: il Comune cerca un'alternativa ma non c'è

In vista delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre per il consiglio regionale e il referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari (con turno di ballottaggio il 4 e 5 ottobre) e dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la Prefettura di Ancona ha chiesto di valutare l’eventualità di trovare soluzioni alternative al tradizionale utilizzo di locali scolastici, al fine di assicurare la continuità dell’attività didattica. In quest’ottica, il Ministero dell’Interno ha chiesto all’Anci un contributo conoscitivo, tramite l’attivazione da parte dei Comuni, di una rapida ricognizione sul territorio per verificare la possibilità di avvalersi nel contesto del patrimonio immobiliare in ambito locale, di edifici diversi dagli istituti scolastici ma al contempo simili per caratteristiche strutturali, di sicurezza e per profili di conformità alla normativa elettorale.

Alla fine il comune di Montemarciano ha esaminato altre sedi per allestire i seggi, diverse dai plessi scolastici dove, nel frattempo, saranno già riprese le lezioni. Al momento le altre sedi individuate non sono in possesso dei requisiti necessari per garantire il diritto alla salute e al voto come comunicato nella circolare della Prefettura. Così, con la consulenza degli Uffici elettorale e tecnico, il Comune ha deciso di non trasferire i seggi in altre sedi e di mantenerli nei plessi scolastici che solitamente li ospitano: si tratta della scuola “G.B. Marotti”, la scuola elementare “Sanzio” e il centro sociale ubicato in frazione Cassiano. I seggi saranno allestiti dal pomeriggio del 19 settembre.