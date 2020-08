Il Blue and Orange tour di Mangialardi arriva a Civitanova Marche e Porto Recanati

ANCONA - Continuano gli incontri del Blue and Orange tour di Maurizio Mangialardi sul litorale marchigiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Domani, mercoledì 12 agosto, un altro doppio appuntamento per il candidato alla presidenza della Regione Marche del centrosinistra, che alle ore 18 incontrerà gli elettori allo Chalet Attilio di Civitanova Marche (viale Matteotti) e alle 20,30 al Bar Gelateria Guido di Porto Recanati (piazza Brancondi). Gli incontri del Blue and Orange tour sono un'occasione per confrontarsi e scambiare opinioni con i cittadini sulle Marche del futuro.