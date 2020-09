Regionali, Ginnetti: «Sconcertati dal comportamento del sindaco, lui il vero sconfitto»

OSIMO - «Il risultato elettorale fotografa un Pd marchigiano in difficoltà che ha pagato soprattutto la mancanza di empatia e di ascolto nei confronti dei cittadini. Ad Osimo, nonostante la carica dei 12 candidati al Consiglio regionale, come prevedibile solo Dino Latini è riuscito ad ottenere uno scranno. Appare invece evidente che il vero sconfitto di queste elezioni è il sindaco Pugnaloni, impegnato negli ultimi tre mesi a fare senza alcuna remora, campagna elettorale per il candidato Mauro Pellegrini». E' questo il commento Achille Ginnetti, consigliere comunale di Progetto Osimo Futura.

«Dal Consiglio comunale ad ogni tipo di manifestazione pubblica a carattere istituzionale, il primo cittadino, incurante del ruolo di rappresentanza super partes proprio della carica che ricopre, non ha perso l'occasione per promuovere spesso sopra le righe la candidatura dell'assessore. Il risultato? Pellegrini ha preso poco più di 1.800 preferenze ad Osimo, meno della metà dei 4.000 voti raccolti dal PD in città e poche centinaia di voti nei comuni vicini. Ci dispiace per Mauro, ma siamo sconcertati dal comportamento del Sindaco che non ha perso occasione di piegare il suo ruolo ad esclusivi interessi di parte. Il nostro modo di pensare l’Amministrazione pubblica è molto differente e si fonda soprattutto sul rispetto delle Istituzioni, sulla imparzialità delle scelte e sul riconoscimento del merito».