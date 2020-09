Elezioni regionali 2020, iniziate le operazioni di voto nelle Marche - LA DIRETTA

Ci siamo. Sono 1.322.415 (di cui 637.290 uomini e 673.553 donne) i marchigiani che si apprestano a scegliere il nuovo presidente delle Marche per i prossimi 5 anni. Si profila un testa a testa tra il candidato della coalizione del Centrosinistra Maurizio Mangialardi e il candidato del Centrodestra unito Francesco Acquaroli. I sondaggi danno terzo il Movimento 5 Stelle che lancia Gian Mario Mercorelli.

Domenica 20

Ore 16,32 - Ha votato il candidato presidente Gian Mario Mercorelli, della lista Movimento 5 Stelle, dopo essersi recato alla sezione 2 dell'istituto Don Bosco a Tolentino.



Ore 15,20 - Ha votato anche Fabio Pasquinelli, candidato presidente delle Marche per la lista Comunista. Lo ha fatto nel suo seggio alla scuola elementare Bruno da Osimo.



Ore 14,52 - A Candia ha votato Fabio Sturani, ex sindaco di Ancona e cadidato per il Partito Democratico nella circoscrizione anconetana.



Ore 13,38 - Ha votato anche Sabrina Banzato, candidata presidente di Vox, al seggio di Gabicce Mare (Pesaro).



Ore 13,30 - AFFLUENZA URNE ORE 12

Ore 13,12- Ha votato il candidato presidente del centrodestra, Francesco Acquaroli, a Potenza Picena (Macerata) al seggio n. 6 nella ex scuola della frazione di San Girio. (GUARDA IL VIDEO).



Ore 13 - Ha votato il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli.

Ore 11,50 - Il candidato del Centrosinistra Maurizio Mangialardi ha votato nel suo seggio a Senigallia.



Ore 11,40 - La candidata del Partito Democratico Manuela Carloni ha votato nel suo seggio alla scuola elementare Celeste Erard di Maiolati Spontini. «Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la mia candidatura nella lista del PD e in questa larga coalizione di centro sinistra a sostegno di Maurizio Mangialardi, l’unica opportunità oggi per un futuro delle Marche solidale, europeista ed antifascista.Comunque vada è stata un’avventura avvincente in cui ho avuto l’occasione di incontrare tante persone intelligenti e pre bene e conoscere più a fondo questa meravigliosa terra».



Ore 11,30 - La candidata della lista di Forza Italia ad Ancona Teresa Dai Prà ha votato nel suo seggio di Posatora.



Ore 9 - Nelle Marche sono regolarmente iniziate le operazioni di voto per le Regionali 2020. Tutti i 227 Comuni hanno comunicato all’Ufficio elettorale della Regione l’avvenuto avvio delle votazioni. Alle urne sono chiamati 1.310.843 marchigiani che dovranno eleggere il decimo presidente delle Marche e 30 consiglieri regionali tra i 510 aspiranti delle liste che appoggiano gli otto candidati governatori. La circoscrizione di Ancona eleggerà 9 consiglieri, quella di Pesaro 7, Macerata 6, Fermo 4, Ascoli Piceno 4, secondo quanto previsto dalla legge elettorale delle Marche. Il primo dato sull’affluenza parziale sarà rilevato alle ore 12.00 odierne.