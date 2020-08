Regionali 2020, lista Rinasci Marche: tutti i candidati per Mangialardi presidente

Presentata ad Ancona presso l’Hotel SeePort la lista con tutti i candidati delle province della lista Rinasci Marche Mangialardi Presidente formata da Verdi, + Europa e Civici. «Una lista con una fortissima presenza femminile – ha sottolineato il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova – e smaccatamente ambientalista. Una presenza rosa non dettata da quote, ma altamente qualificata con donne che rappresentano il femminile in tutte le sfaccettature. Mamme, professioniste, imprenditrici, impegnate in politica e nell’amministrazione a livello locale. Una grande alleanza dei valori: l’equità generazionale, lo sviluppo sostenibile e l’ambiente. Rinasci Marche darà un segnale forte a tutti i marchigiani che hanno affrontato due terremoti e stanno vivendo l’emergenza Covid-19».

Ancona

Mattia Morbidoni (manager beni culturali), Francesca Petrini (imprenditrice agricola), Luca Santarelli (infermiere), Giancarlo Sagramola (sindaco di Fabriano), Roberto Rubegni (commercialista fiduciario slow Food), Gianna Capuzzo (produttrice tessile), Diletta Doffo (studentessa), Corrado Manzotti (imprenditore), Rosita Remini (terzo settore).

Macerata

Alessandra Zampetti (manager Unicam), Venanzo Ronchetti (pensionato), Francesco Acquaroli (avvocato), Sandro Bisonni (ingegnere), Giulia Messere (dirigente associativa), Sabrina Ercolanoni (imprenditrice ambito alimentare).

Ascoli Piceno

Edward Rino Alfonsi (Insegnante, operatore economico), Evelyn Bargiacchi (Conduttrice e produttrice televisiva), Barbara Riga (Direttrice strutture sportive), Luciano Spinozzi (Architetto, Insegnante).

Fermo

Ugo Pazzi (agronomo, presidente Slow Food Marche), Francesca Annalisa Antolini (Libera Professionista), Marco Feroci (Imprenditore), Giada Pasquini (impiegata).

Pesaro-Urbino

Gianluca Carrabs (project manager), Maria Rosa Conti (avvocata), Fattori Cora (ingegnere), Pierpaolo Loffreda (docente universitario di cinema), Adiro Marini (cancelliere Tribunale di Pesaro), Sabrina Santelli (imprenditrice), Anna Valentini (avvocata).