Regionali 2020, la lista Movimento per le Marche: tutti i nomi dei candidati

«Dopo settimane di lavoro adesso c'è un programma totalmente condiviso che noi abbiamo completamente sottoscritto». Lo dice la Masha Parisciani, coordinatrice di Movimento per le Marche, lista civica a sostegno di Francesco Acquaroli presidente. «Rivendichiamo diversi nostri punti fondamentali che sono stati presi molto in considerazione come la sanità pubblica, la difesa dei presidi sanitari esistenti ma anche la medicina del territorio e l'abbattimento delle liste d’attesa. Abbiamo portato le nostre idee sulla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici: in particolare sulla semplificazione e sulla stabilizzazione di chi lavora negli uffici ricostruzione. Altri temi sono ecosostenibilità e lo sviluppo sostenibile sono aspetti che sono stati presi a considerazione e che ci stanno molto a cuore, così come i diritti degli animali».

Ancona

Gabriele Galeazzi (avvocato), Tiziana Chiariotti (impiegata), Antonio Tirini (direttore Risorse umane ente di formazione), Fabiana Ippoliti (avvocato), Agostino Brescini (impiegato Pubblico), Mario Canino (professore - Ecologisti Confederati), Alessandro Branchesi (imprenditore), Cristina De Felice (artista e artigiana - Ecologisti Confederati), Paola Belardinelli (pensionata ex funzionario pubblico).

Pesaro - Urbino

Bruno Barbieri (avvocato), Barbara Battisti (osteopata), Eloisa Ferri (impiegata Pubblica), Anna Maria Marinai (dirigente scolastica), Paolo Pedretti (musicista), Mauro Ruggieri (imprenditore), Lorenzo Tempesta (avvocato).

Macerata

Pietro Antonio Siciliano (avvocato), Giovanni Chiucchi (dirigente sindacalista confsal funzioni locali), Romina Leombruni (commercialista), Giancarlo Giulianelli (avvocato), Benedetta Abbadini (studentessa universitaria), Ludvina Cinti (amministrativa e membro associazione “La Terra Trema, Noi No”).

Fermo

Michela Polimanti (impiegata - presidente Enpa di Fermo), Maurizio Piergallini (libero professionista), Nazzareno Biondi (imprenditore), Bianca Maria Brillantini (imprenditrice).

Ascoli Piceno

Cinzia Ficcadenti (insegnante), Raniero Pipponzi (medico - ex responsabile del reparto Odontostomatologia dell'ospedale Mazzoni), Giorgio De Vecchis (commercialista), Oriana Tirabassi (chef internazionale).