Regionali 2020, la lista Comunista: tutti i nomi dei candidati nelle Marche

La Lista Comunista per le Marche schiera Fabio Pasquinelli, avvocato osimano con una lunga esperienza politica dalla parte dei lavoratori, per la Presidenza della Regione Marche. «E giunta l’ora di invertire la rotta e mandare a casa tutti coloro che hanno privatizzato i settori economici pubblici ed i servizi essenziali, come quello socio-sanitario, estremamente intaccato a danno, soprattutto, dei più soggetti più deboli» ha spiegato il candidato Pasquinelli.

Ancona

Fabio Pasquinelli (39 anni, avvocato di Osimo), Laura Baldelli (65 anni, insegnante, di Ancona), Rossana Balestra (50 anni, impiegata di Osimo), Maurizio Belligoni (70 anni, medico e già dirigente sanitario di Senigallia), Matteo Borri (30 anni, disoccupato di Ancona), Candida Caramanica (52 anni, insegnante di Fabriano), Andrea Grilli (38 anni, operaio di Falconara Marittima), Maria Renata Priori (64 anni, casalinga di Sassoferrato), Carlo Zampetti (57 anni, dipendente delle poste e già vice sindaco di Serra San Quirico).

Pesaro - Urbino

Giovanni Del Monte (82 anni, consigliere di quartiere di Pesaro), Milena Rossi (57 anni, casalinga di Pesaro), Alex Casetta (32 anni, cuoco di Pietrarubbia), Gianfranco Mancini (80 anni, pensionato di Monteprozio), Claudio Nigosanti (53 anni, disoccupato di Pesaro), Silvia Panunzi (28 anni, ricercatrice universitaria di Pesaro), Chiara Pizzorno (35 anni, insegnante di Fano).

Macerata

Paola Raponi (56 anni, commerciante di Tolentino), Fabio Marzetti (34 anni, disoccupato di Macerata), Marco Amagliani (64 anni, già assessore regionale di Falconara Marittima), Andrea Gentili (62 anni, operaio di Montefano), Sonia Muzzi (68 anni, commerciante di Camerino) Ilenia Nera (36 anni, operaia di Macerata).

Fermo

Giorgio Raccichini (39 anni, insegnante di Porto San Giorgio), Patrizia Serafini (63 anni, insegnante di Fermo), Filippo Pannelli (39 anni, impiegato, di Civitanova Marche), Lucia Addario (57 anni, operaia di Montegranaro).

Ascoli Piceno

Marianella Fioravanti (36 anni, impiegata di San Benedetto del Tronto), Jacopo Giordani (30 anni, operaio di Ascoli Piceno), Giorgio Bramati (46 anni, insegnante di San Benedetto del Tronto), Loredana Massaro (54 anni, bibliotecaria di Ascoli Piceno).