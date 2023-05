Nahid, commerciante e candidato: «Saracinesche abbassate? Così vedo il commercio ad Ancona»

«Mi chiamo Nahid e sono candidato consigliere del comune di Ancona con la lista del Movimento 5 Stelle. Sono un cittadino italo bengalese e vivo in questa città con la mia famiglia da moltissimi anni. Mi sono ben integrato, ho aperto tre attività, ma come tanti imprenditori, a causa della pandemia, sono stato costretto a chiudere. Oggi ho un negozio in centro». A parlare è Nahid Nazmul Ahmed, attraverso una nota del Movimento.

«Posso testimoniare quante difficoltà si riscontrano per portare avanti seriamente la mia attività, e come me tanti piccoli commercianti che sono stati addirittura costretti ad abbassare la saracinesca perché questa amministrazione ha favorito la grande distribuzione a discapito e senza tutela dei negozi di prossimità . Ancona deve essere un passo avanti nel commercio, nel turismo nella cultura. Questo sarà il nostro impegno . Nel programma abbiamo previsto l'ampliamento e la semplificazione delle procedure autorizzative. Un altro obiettivo è incentivare il negozio di vicinato che svolge un ruolo anche sociale di aggregazione di giovani e meno giovani. Per finire, e non per minor importanza, intendiamo promuovere le nostre eccellenze, i mercatini del gusto ed i mercatini etnici. Tutto questo potrà creare nuove opportunità di lavoro per Italiani e stranieri».