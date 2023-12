Carlo Ciccioli ricoprirà l'incarico di coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia

ANCONA – Il congresso provinciale di Fratelli d’Italia ha scelto Carlo Ciccioli come coordinatore del partito per la provincia dorica. «La più popolosa delle Marche – commenta – e dove insiste il capoluogo: avrà sempre un maggior risalto e spazio all’interno delle politiche regionali e per questo sono onorato di ricoprire l’incarico di coordinatore». Grande successo di partecipazione degli iscritti: a testimonianza del risalto, anche la presenza dei rappresentanti di tutte le associazioni di categoria e delle istituzioni, a partire dal sindaco di Ancona e di altri Comuni del territorio.

«Il mio lavoro – spiega Ciccioli – sarà teso a strutturare sul territorio il consenso conquistato come primo partito d’Italia e leader anche nelle Marche. Condivisione e partecipazione, i miei due pilastri del mandato per elaborare progetti amministrativi e di sviluppo per il territorio ed essere, dunque, trait d’union tra Stato-Regione-Provincia-Comune con uno sguardo forte sul futuro dell’Europa. Ad affiancarmi nel mandato sono stati eletti nel Direttivo: Paolo Fazi (Cupramontana), Chiara Cercaci (Jesi), Ivana Ballante (Filottrano), Marco Cingolani (Castelfidardo), Massimo Bello (Senigallia), Eluan Mazzarini (Vallesina), Angelica Lupacchini (Ancona), Michela Staffolani (Osimo) e Giancarlo Pellacchia (Fabriano)».

Oltre ai 9 eletti sono stati nominati dal Coordinatore provinciale 5 componenti: Lorenzo Rabini (Camerano), Fabio Perini (Ancona), Daniela Taccaliti (Sirolo), Antonio Grassetti (Jesi) e Elena Tanzarella (Falconara). Dieci i componenti di diritto: on. Stefano Benvenuti Gostoli (deputato), Goffredo Brandoni (assessore regionale), Marco Ausili (consigliere regionale), Giovanni Zinni (direzione nazionale), Angelo Eliantonio, Marcello Liverani, Ennio Mezzopera (assemblea nazionale) Francesco Novelli (segretario provinciale giovanile) Jacopo Toccaceli (capogruppo comune Ancona) e Massimo Corinaldesi (sindaco Ostra Vetere).