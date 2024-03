Rette in aumento agli Anni Azzurri, Latini porta il caso in Consiglio regionale

ANCONA- L’aumento delle rette delle case di riposo continua ad essere al centro del dibattito. Dopo l’allarme lanciato da Cgil e Spi Marche, sul tema è tornato Dino Latini, consigliere regionale delle liste civiche - Udc Popolari Marche, che ha portato in Consiglio regionale la situazione della Residenza Conero – Anni azzurri. Latini ha accolto le preoccupazioni dei familiari degli utenti assistiti a seguito della comunicazione fatta pervenire dal direttore della struttura riguardo l’aumento delle rette di mantenimento degli ospiti. Il consigliere ha presentato un’interrogazione urgente, alla quale ha risposto l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, ripercorrendo la storia recente dei continui aumenti delle rette, dal mese di gennaio 2023 al marzo 2024, con ritocchi dai 5 ai 7 euro, e che hanno fatto attestare la retta giornaliera a 60 euro e quella mensile a circa 1800 euro.

«Cifre ormai insostenibili per larga parte degli utenti residenziali – ha rilevato Latini – che aprono un fronte di riflessione anche rispetto alla situazione degli altri istituti di ricovero e riguardo al ruolo che la Regione è chiamata a svolgere per il mantenimento della qualità del servizio sanitario e al fine di tutelare gli impatti economici e sociali degli aumenti». Latini ha invocato un intervento da parte della Regione finalizzato a supportare concretamente chi ha il compito di assistere anziani, malati e soggetti in difficoltà. Nella sua risposta l’assessore Saltamartini ha parlato di «scelte aziendali sulle quali la Regione ha un limitato potere di incidenza». L’assessore ha anche specificato che «il contributo che il SSR offre ai cittadini di questa regione è un contributo superiore a quello previsto dalle norme vigenti a livello nazionale e che giunge, in alcuni casi, alla copertura del 50% della retta». In conclusione l’assessore ha invitato ad una riflessione comune della politica rispetto all’esigenza di prevedere, nel momento della predisposizione degli strumenti finanziari di competenza, risorse specifiche per affrontare con maggiore incisività le questioni dell’invecchiamento e dell’assistenza ad una popolazione sempre più anziana.