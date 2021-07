Politica ambientale innovativa, Antonio Tajani in visita al Parco del Conero

SIROLO - «Come parlamentare europeo eletto in questo territorio è mio dovere essere qui ma fa molto piacere constatare la grande sinergia tra il Presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti, il consiglio direttivo, i Comuni, la Regione Marche che crei le condizioni perché il Parco sia vivo, ben amministrato, all’avanguardia, in nome di una politica ambientale innovativa». Ecco come l’On. Antonio Tajani, si è rivolto ai molti presenti all’incontro al Parco del Conero al termine del breve tour all’interno del Centro Visite del Parco. «Per amministrare bene occorrono competenze – ha aggiunto - e qui vedo che c’è non solo grande passione e impegno ma qualità». A fare gli onori di casa Daniele Silvetti, Presidente dell’Ente Parco del Conero, i membri del consiglio direttivo, il Direttore Marco Zannini e tutto il personale. «Ringrazio l’On. Tajani per la presenza – ha detto Silvetti – perché l’interlocuzione con le istituzioni comunitarie è fondamentale. Altrettanto lo è il confronto continuo con la Regione Marche e per questo ringrazio per la presenza l’Assessore Aguzzi e la consigliera Marcozzi che per noi sono riferimento importante». «In questi 5 mesi di attività – ha spiegato - il consiglio direttivo ha lavorato con grande sinergia per dare nuovo slancio a un Parco che ha grande potenzialità ma che rischiava di flettere su sé stesso trovando nel personale pur sottodimensionato, competenza e disponibilità».

Per l’Assessore regionale Stefano Aguzzi «l’incontro odierno è stata per me un’altra occasione di conoscenza delle specificità di questo Parco – ha detto – perché solo apprendendo si acquisiscono le competenze utili a fare le scelte giuste. Un ambiente come questo merita di essere tutelato, valorizzato ma anche vissuto, fruito, perché è un Parco all’interno del quale vi sono 4 città tra cui parte del capoluogo». Nel corso del confronto con la stampa è emersa la necessità di una gestione intelligente che tuteli chi vive il Parco, inteso come flora e fauna ma anche come cittadini e imprese che insistono nei 6mila ettari del Parco, per metà agricolo «e che – ha concluso il Presidente Silvetti – riequilibri il rapporto tra tutela e valorizzazione delle molte componenti che lo rendono unico: quella ambientale, turistica, imprenditoriale, culturale, artistica.