Meteo Marche: cede l'alta pressione, fine mese e inizio luglio con piogge e temporali

Le condizioni stabili e asciutte di giovedì lasceranno spazio ad un nuovo peggioramento nella giornata di venerdi; l'anticiclone presente sulle Marche si attenuerà per la discesa di una veloce perturbazione che tra venerdì 30 e sabato 1 luglio metterà in pausa l'estate.

La giornata di venerdì 30 giugno inizierà con tempo asciutto e con nuvolosità irregolare. Il clima sarà nel complesso caldo con massime fino a 30-31°C. Nel corso del pomeriggio invece, secondo le previsioni di Lucia Drago Pitura di 3bmeteo, si accenderà una spiccata instabilità che interesserà in primis le zone interne e montuose con rovesci e temporali, poi anche le coste. I fenomeni potranno essere anche di moderata-forte intensità, accompagnati anche da possibili locali grandinate. Le temperature in tal frangente caleranno anche di 8-10 gradi. Il primo weekend di luglio vedrà un meteo a due velocità; sabato quasi tutta la giornata sarà caratterizzata da instabilità intermittente con rovesci alternati a pause asciutte e soleggiate. Domenica invece la situazione migliorerà con una maggiore presenza di sole e temperature in aumento, le massime oscilleranno tra i 23-24°C.

Meteo ad Ancona

Sul capoluogo marchigiano dal pomeriggio di venerdì 30 giugno fino al 1 luglio, il tempo risulterà cupo e instabile con rovesci e temporali. Nella giornata di sabato i fenomeni, seppur intermittenti, perdureranno per quasi l'intera giornata. Le temperature subiranno un calo, specie nei valori massimi sabato; non si supereranno i 24-25°C. IL vento sarà in prevalenze debole ma non sono esclusi colpi di vento durante i temporali.