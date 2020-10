Offerta lavoro, il Comune cerca un geometra: contratto a tempo indeterminato

Nuove assunzioni in vista per il Comune di Falconara: si cerca un geometra per l’ufficio tecnico. C’è tempo fino alle 13 del 5 novembre per presentare domanda, in vista delle prove che si svolgeranno nella sede comunale di piazza Carducci tra il 10 e il 26 novembre. L’assunzione è a tempo indeterminato e pieno. Le domande potranno essere presentate solo online attraverso il link pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Sono ammessi i candidati con diploma di geometri (vecchio ordinamento) o "Costruzioni, ambiente e territorio" (nuovo ordinamento) oppure laureati in Architettura o Ingegneria con gli indirizzi specificati nel bando, abilitati all’esercizio della professione in base al titolo di studio posseduto. Il bando, il calendario delle prove e il link per la domanda sono disponibili al link https://trasparenza.comune.falconara-marittima.an.it/index.php?id_oggetto=22&id_cat=0&id_doc=11662