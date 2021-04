Centri ricreativi per minori: le strutture aperte ad Ancona con tutti gli orari

Con il ritorno in zona arancione, oltre alle scuole sono stati riaperti anche i centri semiresidenziali e i centri ricreativi per minori, che hanno proseguito la loro attività da remoto dal marzo corso

Con il ritorno in zona arancione, oltre alle scuole sono stati riaperti anche i centri semiresidenziali e i centri ricreativi per minori, che hanno proseguito la loro attività da remoto dal marzo corso. Inseriti all’interno della rete dei Servizi Sociali tra le opportunità rivolte a tutti i bambini e ragazzi, i centri hanno un ruolo importante: rappresentano una realtà di integrazione e socializzazione del quartiere, un’occasione di aggregazione e di confronto tra pari, di apprendimento di tecniche manuali e di gioco, un punto di riferimento per famiglie ed istituzioni scolastiche.

I centri semiresidenziali presenti sul territorio comunale sono quattro, aperti in orario pomeridiano e rappresentano una risorsa educativa territoriale a favore di minori e delle loro famiglie offrendo una risposta qualificata ai bisogni di sostegno, recupero, socializzazione, gestione del tempo libero e partecipazione alla vita sociale, culturale e sportiva dei minori con l’obiettivo di favorire la permanenza dei minori nei loro contesti di origine, agendo così in senso preventivo rispetto ad un possibile allontanamento. I minori attualmente accolti sono 25. I centri ricreativi aperti in orario pomeridiano, sono quattro e offrono ai bambini/ragazzi

Nonni e nipoti - Via Bufalini - Collemarino

Lunedì Mercoledì Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 per bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni

Martedì Giovedì dalle 16.00 alle 19.00 per bambini dai 3 ai 5 anni

Trovamici- Via Torresi, 48

Lunedì Mercoledì Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 per bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni

La bottega della fantasia - Via Flavia, 5

Lunedì Mercoledì Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 per bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni

La nuvola– Via Redipuglia, 35

Martedì Giovedì Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 per bambini dai 3 agli 11 anni

Nei centri ricreativi, nei giorni di chiusura, è attivo il servizio di formativa didattica, cheoffre sostegno didattico individualizzato e in piccolo gruppo a minori frequentanti la scuola dell'obbligo individuati dagli operatori dei Servizi Sociali. Al momento usufruiscono di questo servizio 27 minori.