Socializzare dopo scuola, centri ricreativi per ragazzi 6-14 anni: indirizzi, orari e contatti ad Ancona

ANCONA - Hanno riaperto da ottobre, i centri ricreativi rivolti alla fascia di età compresa tra i 6 e i 14 anni. I Centri Ricreativi sono strutture del territorio attivati ormai da anni dal Comune di Ancona, Assessorato alle Politiche Sociali, aperte in orario extrascolastico che offrono ai bambini e ragazzi un’opportunità di socializzazione, integrazione e crescita, un supporto nell’esecuzione dei compiti, e per le famiglie un aiuto concreto nella gestione e nell’educazione dei figli. Lo scorso anno hanno frequentato i Centri 163 bambini.

Alcuni Centri hanno proseguito la loro attività anche durante l’estate offrendo un’esperienza ricreativa e di gioco promuovendo attività all’aperto, al parco e al mare.Al momento le sedi dei Centri che sono attive sono due, Trovamici e La bottega della fantasia, ma si prospetta un ampliamento dell’offerta in quanto l’Amministrazione sta completando lavori di ristrutturazione su altri immobili che consentiranno di offrire ulteriori spazi dislocati in vari quartieri della città per attivare altri Centri Ricreativi.

Verranno inoltre avviate collaborazioni con alcuni Istituti Comprensivi e con soggetti del Terzo Settore per realizzare un’offerta più ampia e variegata di laboratori tematici, di nuove possibilità di spazi ricreativi, di supporto scolastico e didattico.

Nei centri attualmente in funzione, verranno garantiti sia gruppi di studio che attività di laboratorio, ricreative, espressive, esperienziali diversificate, il tutto gestito dall’Associazione MetaCometa.

Trovamici

Via Torresi, 48 telefono 334 9882981

1° gruppo – Lunedì Mercoledì Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

2° gruppo – Martedì Giovedì dalle 15.00 alle 19.00

La bottega della fantasia

Via Flavia, 5 telefono 327 5743044

Lunedì Mercoledì Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

Per l’iscrizione è necessario contattare tramite waths app, il responsabile del singolo centro

INFO Comune di Ancona – 071/2222153 Associazione MetaCometa – 327/5743044