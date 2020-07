Anziano a chi? La guida del Comune per gli over 65: dove mantenersi in forma

Anziano a chi? Tempo libero, sport, hobby e cultura ma anche info utili sulla vita quotidiana e per chi è in difficoltà. Quella che una volta era la terza età, oggi può essere considerata una età adulta piena di passioni, interessi anche in piena autonomia. Sono 26.428 al 31 dicembre 2019 gli ultra 65enni nel territorio dorico (alla fine del 2018 gli ultra65enni erano 26.228 contro i 24.545 del 2017) , poco più di un quarto della popolazione locale. Un trend in crescita, come riscontrato anche in tutto il territorio nazionale. «Siamo consapevoli – affermano il sindaco Valeria Mancinelli e l'assessore ai Servizi Sociali, Emma Capogrossi - che a 65 anni molti di noi sono tutto tranne che anziani. Ma c'è anche una età più avanzata in cui alcuni hanno bisogno di assistenza e talvolta di cure e strutture dedicate. Per loro abbiamo creato una rete di protezione che tende a includere e supportare famiglie con soggetti disabili, malati, persone anziane che desiderano condurre una vita autonoma con un minimo di sostegno e servizi su misura». Così nasce la guida per la popolazione ultra sessantacinquenne del territorio data alle stampe dal Comune di Ancona. Essa risponde a differenti domande di una fascia d'età molto ampia. Il vademecum indica servizi pubblici e privati, attività culturali ma anche forme di aiuto alle famiglie, uffici e servizi, fino alle strutture, con tutti i riferimenti. Informazioni particolarmente utili anche per chi vuole vivere una longevità attiva - a cui sono orientati molti progetti portati avanti dall'assessorato ai Servizi Sociali - e inerenti le opportunità che questa fascia di età ha a disposizione e delle quali non è a conoscenza. Quella che segue è la prima parte della guida, dedicata al tema “Mantenersi in forma e tempo libero".

Orti sociali comunali

Il Comune mette a disposizione appezzamenti di terreno per la coltivazione domestica

Ufficio partecipazione democratica: 071 2222481

Volontariato civico

Disponibilità a svolgere attività gratuite con l’iscrizione in un elenco speciale e l’inserimento in progetti messi a punto dal Comune;

Ambiti:

Tecnico/manutentiva

Cultura

Sociale

Comunicazione

Varie

URP, Largo XXIV Maggio – 800653413

Servizio civile anziani

Volontariato per over 60 in attività socialmente utili predisposte tramite bando:

Ufficio Anziani, viale della Vittoria 39 – 071 2222177

Misurazione pressione e glicemia

Nelle sedi delle ex circoscrizioni una volta al mese vengono organizzati servizi gratuiti di misurazione.

Ufficio Partecipazione Democratica, viale della Vittoria 39 – 071 22224030

Estate in movimento

Corsi gratuiti di ginnastica, yoga, thai-chi e gruppi di cammino, nordic walking. Il tutto in quattro parchi cittadini e organizzati dalla Uisp da giugno a settembre per over 60.

Ufficio Promozione della Salute Città Sane, tel 071 2222187

Giardinaggio nei parchi

Volontariato civico ambientale per sperimentare attività da svolgere nei parchi tramite giardinaggio ecosostenibile. Il progetto prevede pulizia, sorveglianza e manutenzione del verde cittadino.

Ufficio Promozione della Salute Città Sane del Comune, 071 2222187