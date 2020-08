X-Falco, il talent falconarese alla fase finale: tutti i concorrenti

Sarà trasmessa anche in diretta Facebook la finale del talent show ‘X-Falco’, organizzata in collaborazione con l’associazione Art Dream Musical, che ha ideato lo spettacolo, per la serata di domani, venerdì 14 agosto, al parco Kennedy. A partire dalle 21.30 saliranno sul palco 12 artisti, selezionati durante le tappe estive che si sono tenute negli chalet falconaresi. I posti disponibili sono già esauriti, per questo la sfida conclusiva potrà essere seguita ‘live’ anche attraverso la pagina Facebook del Comune di Falconara. Al termine della competizione sarà decretato un unico vincitore, che si aggiudicherà un viaggio in Europa per due persone. Quattro le categorie in gara: ‘under donna’ (fino a 27 anni) e ‘over donna’ (dai 28 in su) e ‘under uomo’ e ‘over uomo’.

Lo spettacolo ricalca il noto format televisivo X-Factor e ogni artista, prima dell’esibizione, sarà presentato attraverso un video proiettato su un maxi schermo dietro al palco, che mostrerà le migliori performance di ciascun concorrente. Ecco i nomi dei partecipanti alla finale: Matilde Bonci, Chiara Malibrani e Brenda Torretta (under donna), Giulia Seri, Cinzia Mariotti e Natascia Canonici (over donna), Francesco Ceccarelli, Andrea Cagossi e Luca Mancini (under uomo), Fabrizio Pierdicca, Gianluca Berti e Giuseppe Gallo (over uomo).