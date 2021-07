Un po' diverso, ma si farà: torna il Summer Jamboree

Sarà diverso ma si farà. La XXI edizione del Summer Jamboree si svolgerà a Senigallia dal 30 luglio all’8 agosto di questa estate 2021. Un ritorno atteso, desiderato dopo la pausa forzata del 2020. Il palinsesto del Summer Jamboree #21 si caratterizza per i grandi concerti ad ingresso gratuito e anche quest’anno, nonostante alcune limitazioni e attenzioni dovute alle norme vigenti, avrà tutti gli ingredienti per ricreare l’alchimia festivaliera, compresi il frizzante Burlesque, Cabaret, Music and Dance Show in programma al Teatro La Fenice; il Dance Show sul main stage con ballerini e campioni internazionali di danze swing; la sfilata di auto d’epoca; il Walk-in Tattoo tatuaggi “old school” non stop alla Rotonda a mare con accompagnamento musicale da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto.

Confermato anche il Rockin’ Village Vintage Market (dal 30 luglio all’8 agosto) in Piazza del Duca, Giardini della Rocca Roveresca e Piazza Garibaldi dalle 17 alle 01, traboccante di memorabilia da collezione. Lì sarà possibile trovare: l’abbigliamento vintage più ricercato ma anche fedeli riproduzioni, t-shirt e accessori ispirati agli anni ’40 e ’50 come scarpe, cappelli, camicie, hawaiane, costumi da bagno, occhiali. E ancora strumenti musicali, vinili e oggettistica di ogni tipo, poster e cartoline vintage, targhe, gadget e tantissimi oggetti da collezione. Saranno inoltre presenti il Barber Shop e l’Hairstyling per tagli e acconciature in stile. Per Lei acconciature old school American style con Ketty’s Vintage_style (anche consulente d'immagine d'epoca e vintage) e per Lui il tradizionale Barber shop con il neonato gruppo di “barbieri della notte” tutto senigalliese e con una scuola rigorosamente old style (Barbieria di Lorenzo, Angela Tocco magico e Samuele e Simone Frulla dei parrucchieri del centro, Pascal International, Chiara della Barbieria Francesco e Chiara). In piazza Garibaldi ci sarà il Park di auto e moto pre 1969, che nelle giornate di 6, 7 e 8 agosto vedrà la partecipazione anche dell’ASI, Automotoclub storico italiano. Inoltre, tutti i giorni sul prato della Rocca, dalle 20 alle 01, i fan troveranno una novità, il Movie Hop, ovvero un megaschermo dove vedere sia i concerti del giorno prima al Summer Jamboree, sia alcune rockin’ clips, rassegna di immagini d’epoca. Gli appuntamenti live (con posti a sedere, numero limitato di ingressi e prenotazione obbligatoria), quest’anno saranno concentrati su un unico palco, quello di Piazza Garibaldi, cuore pulsante del Festival 2021. Le modalità di accesso ai singoli eventi verranno indicate in base a quelle che saranno le norme anti Covid-19 vigenti su Summerjamboree.com

Musica e cultura

Ogni anno, il Summer Jamboree propone al pubblico di appassionati e fan la possibilità di vivere non solo la musica ma anche la cultura di quell’epoca d’oro del Rock’n’Roll, facendo comprendere la portata di un fenomeno di cui ancora oggi si avverte l’influenza. In questo senso, l’edizione 2021 sarà arricchita da due eventi speciali e un nuovo progetto sperimentale. Da una parte, ci sarà la proiezione in anteprima del documentario “Rock’n’Roll is a State of the Soul” (lunedì 2 agosto all’Arena Gabbiano), frutto anche della mostra che ha impreziosito il Festival nel 2019 in occasione del suo ventennale. Dall’altra, si rinnova l’appuntamento con le proposte espositive di grande spessore e caratura internazionale organizzate dal Summer Jamboree. Quest’anno è la volta della prestigiosa mostra fotografica “WOMEN” (Palazzetto Baviera dal 17 giugno al 26 settembre info Summerjamboree.com) dedicata all’opera del grande Milton H. Greene, fotografo e produttore cinematografico statunitense, grande amico e partner in business di Marilyn Monroe. Prodotta da diChroma photography e curata da Anne Morin, l’evento sottolinea il connubio tra il Summer Jamboree e “Senigallia città della fotografia”.