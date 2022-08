Torna Vasco Rossi: allo sBARello tributo al rocker, poi sarà Carioca party

JESI - Domenica 7 e lunedì 8 agosto appuntamenti da non perdere a Jesi, allo chalet lo sBARello dei giardini pubblici. Live della cover band di Vasco Rossi Le Bollicine alle ore 21 di domenica. Lunedì torna invece il tradizionale Carioca Party, per la 10’ edizione, e il Corona Official Party. Il concerto di domenica inizierà alle 21, ma alle 17 si inizia con l’aperitivo e la musica di sottofondo selezionata da Matteo Montesi. Le Bollicine saliranno sul palco dello sBARello dopo 12 anni con l’inconfondibile Mirco Cerioni per far risuonare le canzoni del Blasco. La cover band nata nel 2003 è nota per essere capace di trascinare il pubblico di tutte le età e coinvolgerlo facendolo cantare ed emozionare come solo i testi di Rossi sanno fare.

Il Carioca Party è una festa completamente brasileira con food e musica a tema. Lunedì l’aperitivo inizierà alle ore 18 con la musica selezionata da Andrea Recanatini. Alle ore 20 cena tipica con la feijoada: riso con fagioli e carne mista di maiale; la serata culinaria è a cura di Marco e lo staff del Gatto Matto Osteria Pizzeria, ed è gradita la prenotazione per assicurarsi il tavolo al numero 333.4939687 (anche Whatsapp). Dalle 21 doppia festa con la musica del Brasile e la contagiosa energia della samba con Mara Meraviglia e il Corona Official Party con gadget ufficiali per tutti.

“Le Bollicine in concerto, la Festa Brasileira con il Carioca Party giunto al decimo anno e il Corona Official Party sono un tris unico di eventi. Agosto inizia con entusiasmo e adrenalina, con i giardini pubblici di Jesi che si trasformeranno nella location ideale per fare festa in allegria cantando le mitiche canzoni di Vasco Rossi, ballando a suon di samba e brindando insieme. Un grazie a Corona che ancora una volta ha individuato lo sBARello come punto di riferimento per i party ufficiali del brand”, afferma Matteo Montesi dello chalet lo sBARelllo.