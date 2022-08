San Marino Comics Festival, c’è anche Falconara: applausi sul palco per il sindaco Signorini

FALCONARA- Il sindaco di Falconara Stefania Signorini ha partecipato nella serata di ieri, venerdì 26 agosto, all’evento di apertura del San Marino Comics, festival del comics arrivato alla nona edizione in programma fino a domani, 28 agosto. Tra lo staff che organizza il festival della Repubblica del Tritone e l’organizzazione di Falcomics si è creato infatti un forte rapporto di collaborazione, che ha accomunato anche gli organizzatori degli altri festival italiani presenti alla kermesse falconarese.

«E’ un onore essere qui in rappresentanza del Comune di Falconara e di Falcomics, rassegna del mondo comics che nel maggio scorso ha fatto il suo debutto nella nostra città e nel panorama nazionale – ha detto il sindaco Signorini nel suo intervento –. Ci siamo affidati a Gianluca Del Carlo di Leg, tra gli organizzatori di Lucca Comics, per la direzione artistica dell’evento ed è stato lo stesso Del Carlo a coinvolgere gli altri festival italiani, che hanno portato le loro peculiarità e la loro esperienza. E’ nata una bella collaborazione con persone di tutta Italia e con lo staff di San Marino Comics si è creato un legame speciale, perché il loro supporto nell’organizzazione del nostro festival è stato davvero impagabile. Anche con il governo e con l’amministrazione locale di San Marito si è instaurato un bel rapporto e sono contenta di ricambiare la visita di Lazzaro Rossini, della segreteria di Stato Istruzione pubblica della Repubblica di San Marino, e del capitano di Castello della città di San Marino Tomaso Rossini, che sono intervenuti a Falconara nella prima giornata di Falcomics. Spero che questa collaborazione possa consolidarsi con l’obiettivo di raggiungere risultati importanti come quelli che sta ottenendo il San Marino Comics Festival».