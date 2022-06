Torna un’istituzione dell’estate anconetana: dopo due anni riecco la Festa della Primavera

ANCONA- Con il Covid che ha allenato la sua morsa tornano i grandi eventi dell’estate anconetana che per due anni sono rimasti ai box. Tra questi, indubbiamente, anche la Festa della Primavera giunta ormai alla quarantaseiesima edizione e organizzata dalla parrocchia di Tavernelle dal 16 al 19 giugno. La celebre sagra del Pozzetto, nel tempo, ha riunito generazioni e generazioni che si sono alternate sia nella partecipazione sia nell’organizzazione vivendo un grande momento comunitario e di aggregazione.

Come tradizione impone, anche nel 2022, ci saranno concerti, spettacoli, stand gastronomici e tanti giochi. Confermatissima la lotteria, che metterà in palio un viaggio, a cui parteciperà anche Monsignor Angelo Spina. Quattro giorni di show in cui non mancherà neanche il teatro (venerdì 17) con l’esibizione del “Teatro delle Bandiere – Il piccolo principe”. Sempre venerdì c’è grande attesa per l’evento “Stoccafissiamo”, elogio allo stoccafisso all’anconetana per il quale stanno già impazzando le prenotazioni.

Storicamente ad ideare la festa fu l’allora parroco di Tavernelle don Giuseppe Cappanera poco dopo che venne istituita la parrocchia stessa. Inizialmente fu riservata solo ai parrocchiani poi si estese sempre di più fino a raccogliere appassionati da tutta la città e zone limitrofe. Nelle ultime edizioni pre-Covid furono anche dedicati tanti eventi ai giovani, tra cui la serata discoteca con i generi più popolari ballati nelle discoteche di tutta Italia.