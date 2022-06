Colazione e canoa per la più grande pulizia delle calette del Conero

ANCONA - L’evento “Calette del Conero senza Plastica” e’ organizzato da 2hands Ancona e partirà dai due siti che saranno le colonne portanti del progetto: Spiaggia San Michele (Sirolo) e Spiaggia capannina (Portonovo, alla base del Conerostyle Windsurf school). I posti in canoa/sup sono limitati in base al luogo da dove si salperà (a scelta tra la Capannina a Portonovo e dalla Spiaggia San Michele di Sirolo) alla volta delle calette nascoste del Conero, all’alba del 25 giugno. La partenza da un luogo implica diversa destinazione d’arrivo. La possibilità di prenotarsi sarà disposta sulla piattaforma Eventbrite, i posti sono limitati.

L’orario di incontro sulle spiagge imperlate della costa più bella delle Marche sarà attorno alle 5.10 con partenza dopo la disposizione delle canoe, sup e di ogni attrezzatura necessaria per la bonifica delle zone prescritte. Il ritorno avverrà attorno alle 8.30, dove l’associazione offrirà una gratificante colazione e si celebrerà insieme la quantità di "Marine Litter" raccolto e la sua categorizzazione e quantificazione secondo il protocollo sviluppato dal Comitato Scientifico del network 2hands Organisation. Questo verrà poi inserito in un database allo scopo di effettuare uno studio sui dati raccolti.

L'evento rientrerà nella campagna "Operation Adriatic Heroes" ideata dal network nazionale 2hands Organization e rappresenta la più grande opera di disinquinamento portata avanti da un'associazione di volontariato italiana, che ha l'obiettivo di raccogliere 20.000kg di rifiuti dal Mare Adriatico. L’iniziativa e’ gratuita e aperta al pubblico, anche ai più piccoli e famiglie. I posti sono limitati a 100. Per partecipare all’iniziativa potete scrivere a 2handsancona@gmail.com o consultare le pagine Instagram o Facebook @2handsancona. «Chiunque abbia la propria attrezzatura (canoe, kayak, sup o per immersioni) è il benvenuto» scrive l'associazione.