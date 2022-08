Summer Jamboree, si chiude con Danny Fisher e festa hawaiana: tutto il programma del gran finale

SENIGALLIA - Giornata conclusiva della 22esima edizione del Summer Jamboree, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande d’Europa che ha fatto risuonare le piazze di Senigallia con concerti ad ingresso gratuito, una line up di artisti internazionali senza precedenti e gli amati balli Swing e Rock’n’Roll in grandi spazi all’aperto. Domenica 7 agosto, sullo stage della Rocca, l’esibizione di Danny Fisher ,per la prima volta al Summer Jamboree accompagnato dai The Good Fellas (ITA). In Piazza Garibaldi, invece, gli Hi Ballin’ Daddies, una band incredibile di Rock’n’Roll e Rhythm’n’Blues, proveniente dal Messico. Immancabile la mattina il Free Boot Sale, il mercatino vintage firmato Summer Jamboree dalle 08.00 alle 13.00 all’Hawaiian Beach sul Lungomare Mameli.

Danny Fisher

Danny Fisher canta da venticinque anni e la sua carriera è iniziata per caso, quando a trent'anni, in un bar londinese, cantò Dream Lover di Bobby Darin. La sua voce ricordava quella di Elvis e gli fu chiesto di cantare proprio una canzone del King… anche nel 1998, quando partecipò ad un concorso dove vinse l’opportunità di esibirsi alla Wembley Arena, cantò canzoni del grande Elvis. Ben presto iniziò a cantare in eventi di alto profilo e come testimonial per squadre di calcio come il Chelsea FC e l'Arsenal, nonché nei migliori locali di Londra. Danny si è esibito nei posti più esclusivi, dal Parlamento alla prestigiosa Royal Albert Hall di Londra (The Greatest Show on Earth 2001 e 2002). Ha girato il Regno Unito in lungo e in largo, si è esibito in vari paesi del mondo come Australia, Olanda, Finlandia, Spagna e America (Las Vegas, New York Memphis e Miami), ed ha avuto la fortuna di lavorare con figure strettamente legate a Elvis Presley come David Stanley (fratellastro), Lamar Fike (amico di vecchia data) e l'imprenditore Karl E Lindroos di Miami. Domenica 7 agosto ci aspetta un concerto di un artista di talento con una voce ed uno stile unici, un intrattenitore carismatico e un grande interprete degli anni '50 in tutte le loro sfaccettature! Il palco si apre alle 19 con i Record hop di DJ Big Ten Inch. A seguire, gli intermezzi saranno a cura di DJ Rocketeer, DJ Houserockin’ Chris e DJ Ashley.

Hi Ballin’ Daddies

Sul palco di Piazza Garibaldi, invece, arrivano gli Hi Ballin’ Daddies, una band messicana incredibile che propone un Rock’n’Roll e Rhythm’n’Blues che ci farà ballare senza sosta. E ancora Record Hop con DJ Terry Elliot, DJ Madame Dynamite, DJ Jay Cee e DJ Cannonball che apriranno la serata alle 19 in centro. Ultima notte di danze folli alla Rotonda a mare con il Dopofestival. Domenica 7 agosto, da mezzanotte alle 4 DJ At’s Crazy Record Hop, DJ Enry “Sold Out”, DJ Voodoo Doll e DJ Jay Cee. Ingresso 12 €, prevendite su Ciaotickets.

Hawaiian mood

A partire dalla mattina, li fantastico Hawaiian mood sulla spiaggia libera del Lungomare Mameli all'altezza del civico 93. In programma per questa ultima giornata di Hawaiian Beach la musica di DJ Madame Dynamite, DJ At’s Crazy Record Hop, DJ Terry Elliot, DJ Mickey Melodies, DJ Rocketeer e DJ Elwood. Le note di questi DJs di fama internazionale faranno da sfondo al Free Boot Sale, il mercatino vintage firmato Summer Jamboree dove dalle 08.00 alle 13.00 potrete comprare di tutto, abiti, scarpe, oggetti da collezione, dischi, strumenti e cartoline. Un’occasioni aperta a tutti per divertirsi a curiosare e, perché no, ad esercitare l’antica arte del mercanteggio!

A Palazzetto Baviera, dalle 17 all’1 si possono ammirare i meravigliosi scatti del grande maestro Elliot Erwitt nella mostra Icons, che resterà comunque aperta fino al 16 settembre. E ancora musica al Mascalzone sul Lungomare Mare D. Alighieri con il Beach-side Record Hop dalle 12 alle 19, per un ultimo pomeriggio di balli in spiaggia a cura di DJ Muffin’ Man, DJ Cannonball, DJ Skinny Mule e DJ Giusy Wild. Ultimo giorno anche per i balli scatenati in pista con la lezione di ballo gratuita al Rocca Stage dalle 18.00 alle 19.00.