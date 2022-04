Premio Kaufmann, tour e mostre: tutti gli eventi di domenica 24 aprile ad Ancona

ANCONA - Appuntamenti importanti, fiori, sport , musica e arte, da mare a mare: domenica 24 aprile Ancona si colorerà di una serie di eventi che porteranno in centro cittadini, visitatori, turisti e sportivi dall'Italia e dall'estero, per mostrare e far scoprire la città nelle sue molteplici bellezze e potenzialità.

Giardino in fiore

Già da domani il Viale della Vittoria sarà colorato dai fiori e dalla piante di Giardino in fiore, il tradizionale appuntamento con il florovivaismo di primavera, che torna dopo due anni di sospensione con prodotti, idee e tendenze, per abbellire gli ambienti e migliorare la qualità del vivere. La manifestazione, promossa dall’assessorato alle Attività economiche del Comune di Ancona e organizzata da Blu Nautilus, comincia domani venerdì 22 aprile e si chiuderà proprio domenica 24. Sono attesi circa 20 operatori vivaisti e 20 tra piccoli artigiani e generi collaterali che trasformeranno Viale in uno splendido giardino con aiuole decorative e arredi floreali. A Giardino in Fiore il pubblico troverà in primo luogo un grandissimo assortimento floreale, ma anche piante per bordure e rocciati, alberi decorativi da giardino, arbusti e piante da frutto, vasi, terrecotte, attrezzi per il giardinaggio, arredi e complementi per esterni e anche il caratteristico mercatino a tema ‘floreale’ con artigianato fatto a mano o in materiali naturali, prodotti di erboristeria e per il benessere. La mostra mercato si svilupperà lungo il passaggio pedonale centrale del Viale, nel tratto compreso tra via Giannelli e Via Battisti. Le due corsie laterali del viale saranno perciò libere ed aperte al traffico. L'apertura è prevista in anteprima venerdì dalle ore 15 per i montaggi, poi si proseguirà per tutto il weekend con orario 9-20. L’ingresso è gratuito.

Orienteering dal duomo al porto, centro e parchi compresi

Dall'altro lato, verso il mare del porto, in un impianto sportivo naturale all'aperto tra il porto, l’area del Duomo, il Parco del Cardeto, i corsi, Piazza Cavour, il Parco della Cittadella, la città diventerà terreno di gara per la disputa della seconda edizione dei Campionati Italiani di Orienteering, e precisamente del Knock-Out sprint di corsa di orientamento, il format più adrenalinico ed emozionante dell’orienteering internazionale: i 72 atleti più forti della disciplina, uomini e donne, saranno nel capoluogo marchigiano per concorrere, nel pomeriggio, per il titolo di campione italiano. Numerosi atleti italiani e stranieri, dunque, animeranno le vie del centro e del centro storico di Ancona, parchi compresi e sarà possibile assistere alla gara sia da piazza Cavour, arena della manifestazione, sia lungo i percorsi. Per la manifestazione sono attesi centinaia di atleti insieme con le loro famiglie e proprio grazie alle dinamiche di questa disciplina sportiva ci saranno tante occasioni in più per scoprire Ancona, visitando molti luoghi e scoprendo punti di vista anche inediti. Il palinsesto della giornata prevede due gare: mattino e pomeriggio. Tutte le informazioni aggiornate sulla competizione (orari, programmi e terreni di gara) sono disponibili sul sito della manifestazione: https://www.fiso.it/gara/20225 .

Crociere, terzo e quarto attracco

Questa domenica ricca di avvenimenti importanti sarà, ovviamente, anche una buona occasione di accoglienza per i crocieristi che sbarcheranno al porto con la MSC Fantasia. Sarà il quarto sbarco della stagione, dopo gli attracchi del 10 e del 17 Aprile della stessa nave e quello previsto per domani, 22 aprile, della nave Insignia.

Si ricorda che il Comune è attivo per l'accoglienza dei croceristi con numerose iniziative: sono organizzati bus navetta in collaborazione con la Regione Marche e l'Autorità Portuale per il trasporto in centro città, dove è operativo il personale del punto informativo IAT - Ancona Tourism, che fornisce tutte le indicazioni turistiche necessarie e mette a disposizione un kit di materiale informativo: shopper, mappe e city guide.

Premio Kaufmann alla Mole

A conclusione delle manifestazioni per il centenario della nascita di Franco Corelli, il Comune di Ancona, su proposta della Fondazione Teatro della Muse, conferirà il Premio Corelli100 al tenore Jonas Kaufmann. Alle 18.00 nell'auditorium della Mole è fissato un incontro in cui l'artista dialogherà con Alberto Mattioli, critico musicale e saggista.

Pinacoteca e grandi mostre

Resta aperta nel fine settimana anche la Pinacoteca civica Francesco Podesti con le nuove sale espositive, in cui è possibile ammirare il nuovo allestimento del “Giuramento degli Anconitani”, a cura dello storico dell'arte Stefano Zuffi, e il nuovo capolavoro del Podesti “Ritratto dei marchesi Busca” recentemente acquisito dall'Amministrazione Comunale.

Sempre in Pinacoteca, in occasione della mostra I tre mari curata dalla Galleria Papini in collaborazione con il Comune di Ancona, domenica 24 aprile alle 17,30 è in programma un incontro con l'artista Carlo Cecchi. L'incontro è su prenotazione (0712225047 negli orari di apertura della Pinacoteca - museicivici.ancona@gmail.com ).

Si ricorda che la Pinacoteca è aperta tutti i giorni feriali dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica con orario continuato 10-19.

Alla Mole Vanvitelliana, inoltre, è visitabile la mostra Frida Khalo, una vita per immagini (info: https://www.lamoleancona.it/frida-kahlo-una-vita-per-immagini/ ) e restano ancora alcuni giorni per la mostra Terra sacra, in chiusura l'8 maggio, con opere, tra gli altri, di Zerocalcare, Maurizio Cannavacciuolo, Gino De Dominicis, Antonio Marras e molti altri (info: https://lamoleancona.it/terrasacra/ ).

Visite guidate in città

Non si ferma, infine, il programma delle visite guidate a cura della Direzione Turismo del Comune di Ancona: sabato 23 aprile è la volta di Ancona centro. L’appuntamento è alle 17 all'Edicola IAT di piazza Roma, per andare alla scoperta di Capodimonte, dei suoi palazzi e delle sue splendide vedute.