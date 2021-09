Picciafuoco torna in città, al via il festival dei Burattini: il programma

In programma 4 spettacoli ad ingresso gratuito (con prenotazione) dedicato ai piccoli dal quattro anni in su

L’Associazione Nie Wiem, con il sostegno del Comune di Ancona, presenta la quarta edizione del Festival di burattini Picciafuoco, diretto da Vincenzo Di Maio, organizzato in collaborazione con Teatrino Pellidò, con il sostegno del Comune di Ancona dedicato ai bimbi piccoli. "Dopo lo stop forzato del 2020 -fanno sapere gli organizzatori - tornano i burattini per la quarta edizione del Festival Picciafuoco che si svolgerà in due giornate, venerdì 1 e sabato 2 ottobre, e vedrà in scena burattinai da tutta Italia, per quattro spettacoli imperdibili, al Teatro Sperimentale “L. Arena” di Ancona, alle ore 16.30 e alle 18.30, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria su Event Tribe".

Il Comune di Ancona con gli Assessorati alla Partecipazione democratica e alle Politiche Educative ne è il promotore insieme all’associazione Nie Wiem e Teatrino Pellidò di Ancona: “Un'iniziativa bellissima dal sapore antico e dal fascino immutabile- sottolinea l'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini- che viene a cadere in quello che un tempo era per tutti il primo giorno di scuola, San Remigio, da qui il termine “remigini” per chi si affacciava in classe per la prima volta. Siamo lieti di ospitare questo festival rivolto ai bambini, ma non solo, anche ai ragazzi, agli adulti, ai nonni che ritroveranno l'atmosfera dei loro tempi, a chiunque desideri scoprire o ritrovare questa forma d'arte incastonata nella tradizione storica del nostro Paese”.

Il programma

Venerdì 1 ottobre alle ore 16.30 va andrà in scena Di Pinocchio l’avventura del Teatro delle dodici lune di Certaldo. Alle ore 18.30 sarà la volta di Giove Giove de La casa dei Burattini di Pesaro. Giove Giove è uno dei copioni più antichi del Teatro Dei Burattini, forse dal tempo dei Greci antichi.

Sabato 2 ottobre alle ore 16.30 si potrà ammirare Pulcinella Molto Mosso di Enrico Francone di Bari. Alle ore 18.30 il direttore artistico di Picciafuoco Vincenzo di Maio metterà in scena Cà del Pozzo di Teatrino Pellidò di Ancona. Uno spettacolo liberamente tratto da una fiaba di Gianni Rodari. Durata degli spettacoli: 50 minuti circa

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al link dedicato.