Luci, musica, neve e acrobati che scendono dal cielo: il Natale a Falconara è pronto a stupire

FALCONARA - Sarà ricco di sorprese il Natale di Falconara, che sarà inaugurato sabato 3 dicembre con uno spettacolo di neve, luci, musica ed evoluzioni acrobatiche, capaci di lasciare tutti a bocca aperta. Alle 17 in piazza Mazzini il sindaco Stefania Signorini accenderà il grande abete al centro della piazza, fornito e installato con il contributo di Giardinia. Contemporaneamente si illumineranno tutte le strade e gli alberi allestiti nei quartieri (quello posizionato in piazza Mazzini è il puntale di un ‘Abies Alba’ proveniente da un vivaio, destinato al diradamento produttivo). Per sottolineare l’accensione delle luminarie, in piazza Mazzini prenderà vita uno show inedito, con musica natalizia e fari luminosi in movimento che scandiranno la caduta della neve artificiale. Dal ‘cielo’ scenderanno anche gli acrobati di danza aerea su tessuto che si esibiranno fino a sera. Ad animare il pomeriggio, presentato dal giornalista Maurizio Socci, ci saranno inoltre il Villaggio di Babbo Natale, il tradizionale mercatino solidale con tante idee regalo, castagne e vin brulé. Inizierà così ‘FalcoNatale 2022’, il cartellone natalizio di Falconara che coinvolgerà tutto il territorio. Il programma, che proseguirà fino all’8 gennaio, è stato reso possibile grazie al contributo di tante attività economiche e alla partecipazione delle associazioni cittadine. Il programma è stato presentato nella mattinata di oggi, giovedì 1 dicembre, dal sindaco Stefania Signorini, dall’assessore al Commercio Clemente Rossi, da rappresentanti degli sponsor e delle associazioni.

«Per questa edizione – ha detto il sindaco Signorini – abbiamo potuto contare più che in passato sul sostegno degli sponsor, che hanno coperto quasi per intero l’investimento. Come ogni anno, poi, le associazioni sono state al nostro fianco, per mettere a disposizione della comunità professionalità e talento, in modo da animare tutto il periodo delle feste. Il Comune ha sostenuto solo i costi tecnici. Una scelta dettata dal momento di crisi, che ha colpito duramente le famiglie e gli stessi enti locali: non volevamo spegnere il Natale, perché la città ha bisogno di un messaggio di speranza, così la comprensione e il supporto di tante realtà economiche ci ha permesso di offrire un intrattenimento all’altezza delle aspettative, senza pesare sul bilancio comunale. La parola chiave di questa edizione è ‘insieme’». «L’impegno dell’amministrazione è stato quello di coinvolgere i quartieri del territorio – ha aggiunto l’assessore Rossi –. Dal tessuto economico cittadino stanno arrivando segnali di ripresa, che vogliamo incoraggiare con convinzione utilizzando gli strumenti a disposizione dell’amministrazione comunale».

Le iniziative

Tra le attrazioni inedite di FalcoNatale 2022, l’arrivo del Santa Claus Bus, la ‘casa mobile’ di Babbo Natale che farà tappa a Falconara il 7 e l’8 dicembre: alle fermate di Palombina Vecchia (centro Le Ville), piazza Mazzini e Castelferretti (piazza Albertelli) i bambini potranno salire a bordo, dove saranno accolti dai folletti per tuffarsi nell’atmosfera natalizia e per consegnare la loro letterina nelle mani del destinatario. Un’altra iniziativa che approderà in città per la prima volta è la rassegna di concerti itineranti che attraverseranno il centro città: il primo sarà quello della Banda di Castelferretti (4 dicembre), poi quello della Grilli’s Band (10 dicembre) e della Marching Band (18 dicembre). Una grande novità sarà il cinema di Natale, con proiezioni nei locali ristrutturati dell’ex Cinema Enal di Castelferretti, che inaugurerà a breve.

Quanto agli appuntamenti tradizionali, torneranno i concerti dei bambini degli istituti scolastici, quelli delle scuole di musica Marini e Persichetti, lo spettacolo di Ma.Mo. Dance. Torneranno anche i ‘Presepi itineranti’ di Castelferretti (dall’8 dicembre) e il presepe meccanico nelle grotte del Castello di Falconara Alta, allestito dal Comitato Presepe di Rocca Priora e aperto dal giorno di Natale. Tra gli appuntamenti religiosi, il Falò della Venuta l’8 dicembre al Parco Robinson (Parrocchia San Giuseppe), il concerto dell’Immacolata (Chiesa di Sant’Andrea) e i canti del 6 gennaio nella chiesa di Sant’Antonio della Corale Pierbattista da Falconara.

Gli sponsor

I contributi per gli allestimenti natalizi sono arrivati da Marche Multiservizi Falconara, Fibraweb, Bcc, Conad Superstore, Estra Prometeo, Getec, Consigio Regionale, Atlantico, VivaServizi, Risparmio Casa, Brico, Colabeton, Mediterranea Service, Famar, Idb Group, Cassino srl, Gruppo Simonelli, Trivellfond, Onoranze funebri Pieroni, Eticonf, Polvica Trivellazioni.

Le associazioni

Al cartellone natalizio partecipano la Pro Loco Falconamare, la Pro Castelferretti, la Pro Loco Pionieri di Rocca Mare, le scuole di musica ‘Federico Marini’ e ‘Vincent Persichetti’, il Corpo bandistico di Castelferretti, la corale Padre Pier Battista da Falconara, l’associazione Koinè, il gruppo ‘Sognando il Presepe’, Confartigianato, la parrocchia di San Giuseppe, la New Event, Ma.mo. Dance, il Comitato La Palombina, il Comitato Presepe Rocca Priora. Anche la Lega Navale ha offerto il suo contributo.

Le dichiarazioni

Durante la conferenza di oggi hanno preso la parola alcuni degli sponsor che hanno sostenuto le iniziative natalizie e i rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato al cartellone. Ilenia Orologio, presidente della Pro Falconamare, che ha affiancato l’amministrazione nell’organizzazione degli eventi, ha affermato: «FalcoNatale 2022 ha segnato un ritorno degli eventi sul territorio ed è riuscito a coinvolgere tutti i quartieri. Un grande ringraziamento va ai commercianti, che hanno dato un grosso contributo per l'allestimento delle luminarie».

Albero Collari, di Marche Multiservizi Falconara, ha sottolineato che la società «presente ogni giorno con i servizi dell’igiene ambientale, anche quest’anno ha partecipato attivamente offrendo il proprio contributo come sponsor. Per questo Natale, forse più di altri trascorsi, l’esigenza di creare un’atmosfera serena per tutta la cittadinanza è ancor più sentita a fronte delle gravi situazioni che hanno generato sgomento ed apprensione, non solo nel nostro Paese, ma in gran parte del mondo. Auspichiamo che questa fruttuosa collaborazione continui anche in futuro, favorendo così una maggiore conoscenza della MMS Falconara e delle attività svolte da quest’ultima, a beneficio dei singoli e dell’intera collettività». Ha poi preso la parola Brando Gervasi di Fibraweb, rete indipendente in fibra ottica che ha appena completato l’installazione della infrastruttura nella zona industriale di Falconara. Gervasi ha spiegato che il contributo al cartellone natalizio rientra «nella nostra politica tesa a costruire un rapporto diretto con il territorio in cui operiamo. La presenza di Fibraweb a questa iniziativa è un modo per esprimere la nostra vicinanza alla comunità di Falconara».

E’ intervenuto poi l’avvocato Sergio Cugini, presidente della Bcc: «La Banca di credito cooperativo è nata a Falconara e non potevamo che essere vicini alla comunità del territorio» Pur non potendo presenziare alla conferenza, anche il presidente di Estra Prometeo Marco Gnocchini ha voluto mandare un suo messaggio: «Siamo felici di poter dare il nostro contributo alle iniziative di Natale di Falconara. La nostra azienda è da sempre vicina alle esigenze dei territori e, in un periodo particolarmente complicato come quello che stiamo vivendo, rilancia con orgoglio il proprio impegno, con l’obiettivo di essere di supporto al tessuto cittadino». I rappresentanti delle associazioni hanno illustrato le loro iniziative e hanno espresso apprezzamento per gli allestimenti che stanno prendendo forma in città e per il cartellone degli eventi. Oltre a Ilenia Orologio hanno preso la parola Marina Fiorani della Pro Castelferretti, Ivo Piccinini della Pro Loco Pionieri di Rocca Mare, Luigi Tonelli dell’associazione ‘Amici del Presepe’, Angela De Pace della scuola di musica Marini, Caterina Serpilli della Persichetti, Sabrina Gemmati di Koiné, Damiano Bastianelli del comitato La Palombina, Stefania Carloni della corale Padre Pier Battista da Falconara e Luca Casagrande di Confartigianato.