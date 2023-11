Tributo a Tina Turner, al Teatro La Nuova Fenice lo spettacolo di raccolta fondi per lo IOM

OSIMO- Andrà in scena sabato 18 novembre al Teatro la Nuova Fenice di Osimo lo spettacolo Still for Tina – The Tribute to Tina Turner, i cui proventi saranno interamente devoluti a finanziare le attività di assistenza domiciliare oncologica ed altri progetti dello IOM Ancona. Tina Turner: una Donna incredibile, una fucina di energia positiva, un simbolo di riscatto e di rinascita, l'emblema della dedizione al proprio pubblico. Con un progetto degli Still Together sarà possibile rendere omaggio a Tina e aiutare lo IOM Ancona. Due intense ore di spettacolo, immagini, coreografie, ispirate ai più grandi live della Regina del Rock, percorrendo attraverso la sua stessa musica, il cammino emotivo, spirituale, le conquiste. Still for Tina è la storia di una Donna che ha imparato a volersi bene e rispettarsi, a fuggire da quello che per troppo tempo le aveva impedito di sorridere. Still for Tina è un messaggio per tutti, specie per le donne, un messaggio di forza e di coraggio, lo stesso a cui Tina ha dedicato la sua vita musicale. Con questo ambizioso progetto, gli Still Together hanno deciso di sostenere, ancora una volta, la mission dello IOM di Ancona che da 37 anni impiega professionalità, umanità, dedizione e tanto cuore nel prendersi cura dei malati oncologici e delle loro famiglie nella città di Ancona e in 14 comuni della provincia. Il costo dello spettacolo è di 12 euro.