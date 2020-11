Festival, AdMed torna in streaming con il progetto Refresh per le nuove generazioni

Il festival Adriatico Mediterraneo non ferma la sua attività e lo fa grazie al contributo ottenuto dal progetto Refresh, lo spettacolo delle Marche per le nuove generazioni. L'evento è a cura di Cms Consorzio Marche Spettacolo, in collaborazione con Ancona Jazz e Filarmonica Marchigiana-Form, e prevede per giovedì 3 dicembre, alle ore 17.30, una diretta Facebook sulla pagina del festival. Dunque prende il via un laboratorio-seminario attraverso il quale mettere a confronto le affinità e le differenze degli stili musicali, le influenze, le contaminazioni, le specificità di ognuno. Il workshop prevede una parte di spiegazione dei tre generi musicali da approfondire, il jazz, la musica classica e quella popolare, oltre a una parte pratica con esempi musicali e un momento finale con degli ascolti guidati. Tra i docenti: Giovanni Seneca, chitarrista e compositore di fama internazionale, Anissa Gouizzi, cantautrice e interprete e i musicisiti Gabriele Pesaresi e Michele Scipioni.



Questo progetto vuole fornire ai giovani un piccolo contributo di innovazione che possa allargare i loro orizzonti musicali, considerando la possibilità che i generi musicali possano fondersi felicemente tra di loro e che uno stesso strumento possa passare da un genere all’altro.

La partecipazione al workshop è gratuita e aperta a tutti, anche ai non professionisti.