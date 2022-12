FalcoNatale parte con uno spettacolo mozzafiato: aperti il villaggio di Natale ed il mercatino natalizio

FALCONARA - FalcoNatale 2022 parte domani alle 17 con un grande spettacolo di luci, musica, neve ed evoluzioni acrobatiche e con iniziative per grandi e piccini. Proprio domani, in contemporanea con l’accensione delle luminarie, aprirà in piazza Mazzini il Villaggio di Babbo Natale, che sarà poi accessibile tutti i giorni dalle 16 alle 20. Ogni sabato e domenica i bambini troveranno ad attenderli Babbo Natale in carne e ossa, che li riceverà nella sua casa, mentre due folletti li accompagneranno nella ‘Fabbrica dei giocattoli’, dove potranno realizzare gadget e giochi grazie ai laboratori. Dal lunedì al venerdì sarà invece possibile sfidarsi in una caccia al tesoro all’interno del villaggio: sono ben 1.500 le mappe per trovare altrettanti premi nascosti tra casette, giocattoli e addobbi luminosi.

Sempre domani, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 all’interno della Sala Mercato di via Bixio, sarà aperto il mercatino natalizio solidale: sono ben 11 i soggetti, tra associazioni e centri sociali di Falconara, che metteranno in vendita oggetti realizzati a mano dai volontari, il cui ricavato servirà a finanziare l’attività degli operatori a sostegno di chi ne ha bisogno. Si potranno acquistare manufatti, gadget, decorazioni natalizie, piccoli articoli di biancheria, idee regalo speciali che saranno anche un simbolo di solidarietà. Ad esporre le loro creazioni saranno il Centro Sì di via Roma, l’Unitalsi, le associazioni Riconciliazione e Pace, Serenamente, Artis 2000, Anita, Noi come prima, Avulss, Il volo della libellula, Unicef, Il Gabbiano. Il mercatino sarà aperto anche domenica con lo stesso orario. Sempre domenica il pomeriggio in piazza Mazzini sarà animato dagli allievi e dai maestri della scuola di musica Federico Marini: i primi si esibiranno alle 16 nel Coro delle voci bianche, mentre gli insegnanti saliranno sul palco alle 17 per un concerto. All’insegna della musica anche l’appuntamento delle 18: il Corpo bandistico di Castelferretti proporrà ‘Christmas is coming’, un concerto itinerante per le vie della città.

Anche gli appuntamenti del 7 e dell’8 dicembre promettono di accontentare grandi e piccini. In entrambe le giornate arriverà a Falconara il Santa Claus Bus, la ‘casa mobile’ di Babbo Natale che farà tappa, dalle 15 alle 19 di martedì, al centro commerciale Le Ville, mentre mercoledì gli appuntamenti sono dalle 10 alle 13 in piazza Albertelli, a Castelferretti e dalle 15 alle 19 in piazza Mazzini. I bambini potranno salire a bordo dove due folletti li accompagneranno al cospetto di Babbo Natale, cui potranno consegnare la loro letterina. Santa Claus li aspetterà seduto sul suo trono, da raggiungere con un percorso magico tra giocattoli e luci natalizie. Nella serata dell’8 dicembre, alle 21, la chiesa di Sant’Andrea ospiterà il Concerto dell’Immacolata organizzato dalla Pro Castelferretti. Sempre a Castelferretti, da martedì, potrà essere ammirata la mostra di Presepi itinerante: in 32 negozi della frazione sarà possibile ammirare presepi realizzati da artigiani locali e quest’anno gli espositori arrivano anche da fuori Comune.