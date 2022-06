Bambini, musica, teatro e cultura: partono gli eventi dell'estate 2022

L’estate corinaldese parte con il primo appuntamento dei Mercoledì Romantici, fortunata proposta turistica dedicata alle passioni, che punta a bissare il successo dello scorso anno. Con questa serata si apre ufficialmente la stagione degli eventi 2022 che proporrà un programma ricco di proposte, tra cultura e spettacoli, tradizioni e storia, appuntamenti per i più piccoli, bellezza e romanticismo.

Bambini e musica

Tra gli appuntamenti principali per i più piccoli, la rassegna di teatro Ambarabà, “Altrove Cinema Nomade” sulla scalinata della Piaggia e la ricca proposta della Biblioteca Comunale con giochi, letture, laboratori e un divertentissimo corso di inglese. Ma Corinaldo è anche storia e propone due momenti animati dai gruppi locali: a luglio con “Combusta Revixi In Scena” e ad agosto con “Millenarja” dell’Araba Fenice. Per chi vuole approfondire temi culturali ci sono gli appuntamenti organizzati da Archeoclub e Unitre. Corinaldo Jazz offre ben quattro concerti tra luglio e agosto, mentre la Piazzetta della Musica (in Largo XVII settembre) si animerà per cinque serate musicali dedicate ad alcuni dei migliori artisti italiani.

Teatri antichi

Altri appuntamenti in luglio con uno spettacolo della rassegna “TAU Teatri Antichi Uniti” in collaborazione con AMAT e un concerto del “FOI Festival Organistico Internazione” in collaborazione con la Fondazione Uccellini di Senigallia. Il mese di settembre sarà invece dedicato al relax e alla spiritualità con appuntamenti legati allo yoga e alle pratiche olistiche. Questi sono solo alcuni dei tanti eventi che accenderanno l’estate corinaldese, con la Città Palcoscenico a fare da splendido contenitore e spazio d’eccezione per tutte le iniziative.

I luoghi della cultura

Aperti anche i luoghi della cultura: il teatro comunale “Carlo Goldoni”, la raccolta di ceramiche d’arte contemporanee “G.C.Bojani” e la “Civica Raccolta d’Arte C. Ridolfi” con la splendida mostra archeologica dedicata al “Principe di Corinaldo”. Una proposta che vede la partecipazione di numerose associazioni cittadine. Il programma completo si può consultare sul sito eventi.corinaldoturismo.it che riporterà anche aggiornamenti e nuove iniziative che dovessero aggiungersi nel corso della stagione.

Per turisti e visitatori le strutture ricettive sono aperte all’accoglienza e i ristoranti locali sono pronti a proporre le migliori specialità. L’invito è quello di provare a vivere, anche solo per un week end, la bellezza e l’accoglienza che un borgo come Corinaldo sa offrire a tutti i visitatori.

Per tutte le informazioni utili a pianificare una visita o un soggiorno il riferimento è l’Ufficio IAT che può essere contatto via telefono al numero 071 7978636 oppure via mail all’indirizzo iat1@corinaldo.it