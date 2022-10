Donne e sport: al via la Ciclopedalata in Rosa

ANCONA - Sport e quote rosa, un connubio perfetto per una manifestazione che vuole porre l’accento sulla parità di genere anche nel mondo del ciclismo. Tanto che domani (sabato 15 ottobre) si svolgerà la “Ciclopedalata in Rosa” con partenza alle 14,30 da Piazza Brancondi, a Porto Recanati, che si snoderà lungo un percorso di circa 25 chilometri fino a toccare anche i comuni di Numana e Loreto. «Rinnoviamo il nostro invito – sottolinea la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Maria Lina Vitturini - a partecipare a questa nostra iniziativa, all’insegna dei diritti delle donne di tutto il mondo».

La partecipazione

Significativa anche la presenza di 100 studenti dell’Istituto Scolastico Einstein-Nebbia di Loreto e delle atlete della squadra di ciclismo femminile dell’Afghanistan rifugiate in Italia. Inoltre nell’aula magna della scuola lauretana si è svolto il convegno “Donne e sport. Il ciclismo femminile e la parità di genere” con oltre 200 partecipanti e la presenza dei dirigenti delle organizzazioni che hanno aderito all’evento, degli amministratori dei comuni di Loreto, Porto Recanati e Porto San Giorgio che hanno fornito un supporto di tipo logistico, e del consigliere regionale Mirko Bilò in rappresentanza dell’assessore Giorgia Latini.