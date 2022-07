Il divertimento che non fa rumore, musica e movida in arrivo con la “Silent Red Night”

OSIMO- Divertimento, musica e movida…senza rumore. Dopo la Vertical Night, Osimo e il suo centro storico si apprestano a vivere un altro evento dell’intenso cartellone estivo dedicato ai venerdì. In piazza Nuova, infatti, sbarcherà la “Silent Red Night” – un evento curato dalla Croce Rossa osimana – che farà della “silent disco” l’ingrediente più prelibato. Musica ascoltata tramite cuffie dal divertimento assicurato, un esperimento che in passato in varie parti d’Italia e del mondo ha raccolto il gradimento di giovani e non solo.

L’intrattenimento sarà affidato alla Regina trash music, Francesco Niccoletti e Leonard&David. Sarà la terza edizione celebrata ad Osimo e abbraccerà, naturalmente, anche il lato benefico della manifestazione. Presente per tutta la durata della serata, infatti, un banchetto per la promozione e sensibilizzazione dell’attività targata Cri, alcol test gratuito e tanto altro. Oltre alla Silent Disco, fari puntati anche sul concerto al chiostro di San Francesco con Stradella Young Project al quale collaboreranno Accademia d'arte lirica e Associazione Mare Nostrum. Negozi aperti fino a tardi, visite guidate alle grotte e artisti di strada in piazza, con Tiramisù disponibile fino all'una.