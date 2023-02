Caffè letterario, ripartono gli appuntamenti in musica

FALCONARA - Partono gli appuntamenti in musica al Caffè letterario, una iniziativa rivolta prevalentemente ai giovani. Dal 24 febbraio al 14 aprile, a partire dalle 18 e con ingresso libero, con cadenza settimanale i giovani artisti delle scuole musicali Vincent Persichetti e Federico Marini si esibiranno nello spazio al piano rialzato del Centro Pergoli, in piazza Mazzini. A ogni appuntamento musicale è abbinato l’aperitivo (questo su prenotazione a cultura@comune.falconara- marittima.an.it).

Si parte come già visto venerdì 24 febbraio con la rassegna Spritz&Music: aperitivo e concerti live a cura dell'associazione Scuola di musica Vincent Persichetti in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Falconara. I ragazzi più talentuosi della scuola si esibiranno per dare vita a una iniziativa che si prospetta divertente, interessante e unica.

Per il primo appuntamento si esibirà il duo formato da Giorgia Maremonti e Federico Puglielli, in un percorso musicale totalmente live con i grandi successi italiani e stranieri del momento. Una parte importante sarà dedicata alla presentazione dei brani originali di Federico Puglielli raccolti nell'EP ‘Route 27’, appena pubblicato su tutte le piattaforme. Il concerto inizierà alle 18 presso il Caffè Letterario ad ingresso libero e sarà possibile usufruire dell'aperitivo a 7 euro. «Sono ragazzi autonomi con progetti musicali avviati – spiega Caterina Serpilli, che cura la direzione artistica della rassegna – e fanno parte del famiglia musicale Scuola Persichetti per motivi diversi: chi frequenta i corsi per il perfezionamento e chi invece è cresciuto con noi. Siamo davvero contenti di poter tornare ad animare questo spazio che unisce cultura e convivialità: aspetto chiave per tutti ma soprattutto per i più giovani falconaresi». La rassegna proseguirà venerdì 24 marzo con il concerto aperitivo dedicato a ‘Marzo Donna’ e venerdì 14 aprile con brani inediti, jazz e pop con le stesse modalità del primo evento. Nei primi weekend di marzo, invece, a esibirsi saranno gli allievi della scuola Marini.

Il primo sarà, venerdì 3, il talentuoso Filippo Micucci (voce e chitarra) che, per la prima volta, terrà un concerto di brani inediti scritti da lui. Per il giovane artista si tratta di un appuntamento importantissimo, perché gli permetterà di esibirsi in pubblico con la ‘sua’ musica.

Sabato 11 marzo, invece, il Caffè Letterario darà spazio ai componenti del coro ‘Pop Artemusichords’, che sotto la direzione della maestra Silvia Ridolfi proporranno successi pop sia italiani che internazionali: sarà un concerto in cui la voce viene esaltata al massimo e si sostituisce anche agli strumenti. Il coro è nato durante l’emergenza sanitaria ed è pronto ad accogliere nuovi cantanti: chi volesse aderire può rivolgersi alla maestra Ridolfi, presso la sede della scuola in via Marsala 19. La scuola quest’anno festeggerà il 30esimo anno di attività e sta attivando numerosi progetti, come nuove masterclass e concerti.

A chiudere gli appuntamenti con gli allievi della scuola Marini, sabato 18 marzo, sarà la giovane cantante Marianna Iuso, che accompagnata dalla chitarra di Filippo Micucci proporrà cover di grandi successi pop internazionali. Anche i concerti della scuola di via Marsala si concluderanno ogni volta con un aperitivo. La programmazione completa del Caffè Letterario sarà pubblicata nei prossimi giorni.