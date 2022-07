Il luppolo, la birra e i suoi infiniti cultori, torna l’atteso “Birragustando On Tour 2022”

FALCONARA- Un grande appuntamento per gli amanti del luppolo e più in generale della birra. Birragustando On Tour 2022, la kermesse organizzata da Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino in collaborazione con la Pro Loco Falconamare e Comune di Falconara, animerà le giornate di domani e sabato (15 e 16 luglio) a Castelferretti.

Saranno presenti cinque microbirrifici artigianali: il Birrificio del Gomito di Agugliano, Il Gobbo di Camerano, Wallop di Monsano, Carnival di Offida e il birrificio Birraformante di Casette D'Ete accompagnati da quattro food truck organizzati da il Boccale d'Oro di Cingoli con tipicità locali, Brum Brum Food di Jesi, Pizzavagando di Gradara e Riccardo Santoni di Ancona. A partecipare con le loro specialità anche Blackship di Silvi Marina con arrosticini e polpette cacio e ovo e Anna Rosa Nisi di Falconara con le specialità fritte. Non mancheranno musica e divertimenti a cura di dj Peliconi e della band falconarese dei Miuri.