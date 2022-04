Nasce Fenimprese: ad Ancona la prima sede marchigiana

ANCONA - ll mondo delle imprese si è trovato negli ultimi anni a dover affrontare emergenze particolarmente dure a partire da quella sanitaria e la necessità di una rappresentanza istituzionale che possa tutelarne le istanze anche sui singoli territori si è rivelata un’esigenza sempre più stretta. Muove da questi passi l’Assemblea Costituente di Fenimprese provinciale di Ancona prevista giovedì 28 aprile al G Hotel Ancona di Osimo. Un’occasione per lanciare l’associazione anche a livello regionale, in quanto quella della provincia di Ancona sarà la prima ad essere aperta nelle Marche, mentre a livello nazionale sono circa 60 le sedi sino ad ora attive.

«Fenimprese è un’associazione datoriale riconosciuta dal Ministero del Lavoro come ‘Associazione Sindacale a carattere Nazionale’ – spiega la Presidente Provinciale Silva Mana – senza fini di lucro è rivolta a tutte le componenti settoriali e culturali delle imprese artigiane, delle macro, micro e medie imprese, dei lavoratori autonomi, degli esercenti le attività commerciali. Siamo una realtà che nasce per rispondere alle necessità più impellenti del mondo imprenditoriale ed ci siamo costituiti anche su iniziativa di giovani imprenditori. Condivideremo idee ed esperienze sulla ripartenza per dar vita a confronti su come tutta la categoria possa affrontare al meglio la ripresa delle attività dopo l’emergenza sanitaria ed anche alla luce del preoccupante conflitto bellico in Ucraina che ha indubbie ricadute sulle economie dei territori e delle stesse categorie». La Federazione Nazionale delle Imprese è attiva su molteplici settori, dall’artigianato alla sanità, dall’industria al turismo, sino al commercio: l’associazione si affaccia quindi sulla provincia di Ancona per recare servizi, gratuiti, fondamentali, tra gli altri, in tema di sicurezza sul lavoro, credito alle imprese, innovazione e web, formazione e crescita di dirigenti associativi e in numerosi altri comparti. E proprio per quanto riguarda l’aspetto della Formazione continua, tramite la convenzione siglata con l’Inps, Fenimprese potrà favorire l’accesso per le aziende ai fondi interprofessionali. Insomma un nuovo soggetto si prepara ad essere protagonista della vita associativa ed economica sul territorio della provincia di Ancona.