Coronavirus, parte la vaccinazione per gli over 80: come prenotare il proprio turno

Nella tensostruttura di via Schiavoni al via la vaccinazione per gli over 80. L’assessorato alla Protezione Civile del Comune di Ancona sta lavorando per predisporre il necessario affinché dal 20 febbraio prossimo anche nel Comune di Ancona possa partire la vaccinazione di massa. Una prima fase sarà dedicata agli over 80 e si svolgerà al campo sportivo Paolinelli di via Schiavoni alla Baraccola, adiacente alla sede della Figc, all'interno della tensostruttura che solitamente ospita il calcetto, con i seguenti orari: dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Durante questo lasso di tempo saranno 480 le persone vaccinate quotidianamente nelle 10 postazioni. La vaccinazione interesserà più di 10 milaover 80 residenti nei 16 comuni rientranti nel distretto 7 dell'Area Vasta 2. Dopo 21 giorni dalla prima dose si proseguirà poi con la somministrazione della seconda.

Prenotazione

Da domani alle ore 14.00 sarà possibile prenotare il proprio turno al numero verde 800.00.99.66 o al sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it con una procedura centralizzata a livello nazionale.

La struttura

Il Comune di Ancona ha proposto all’Asur Area Vasta 2 questa struttura perché baricentrica rispetto ai comuni del distretto sanitario interessato. L’Asur ha accettato per l’ampio spazio esistente, per l’ingresso a raso, per i parcheggi disponibili oltre ai servizi (bagni e spogliatoi). «Come sempre appena contattati dall’Asur – ha affermato l’assessore alla Protezione Civile, Stefano Foresi - ci siamo messi a disposizione per rispondereprontamente ed abbiamo individuato questa struttura che provvederemo a dotare di una serie di arredi che sono stati richiesti per meglio effettuare l'operazione». Il Comune di Ancona aveva già collaborato con l’Asur in piena emergenza Covid sia per l’approntamento della postazione per i tamponi all’ex Crass, sia nella messa a disposizione, organizzazione e arredo del Palaindoor per lo screening di massa nelle scorse settimane. «Vorrei infine ringraziare per la sensibilità dimostrata il presidente e la società Calcetto Montesicuro che ci ha reso disponibile lo spazio in questione» conclude Foresi.