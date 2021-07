Covid, annullato il Montelago Celtic Festival: la rabbia degli organizzatori con le autorità

Non si terrà il tradizionale Montelago Celtic Festival previsto per il 7 agosto 2021. L’annuncio è stato dato dagli organizzatori Luciano Monceri, Michele Serafini e Maurizio Serafini attraverso un lungo post Facebook che pubblichiamo integralmente:

“Carissimi Montelaghisti, è con il cuore devastato dalla rabbia che siamo a comunicarvi l’annullamento del Montelago Celtic Festival, previsto per il 7 Agosto 2021. L’evento, che aveva ottenuto il via libera necessario da parte del Comune di Serravalle di Chienti e della Regione Marche, è stato osteggiato in modo decisivo da parte delle autorità sanitarie e di ordine pubblico: nel corso di due lunghissimi tavoli tecnici, queste hanno espresso, complice una preoccupazione nazionale per il rialzarsi dei contagi, la contrarietà totale allo svolgimento del nostro amato festival. La notizia ci ha tramortito, lasciandoci in preda ad un profondo senso di ingiustizia. Noi ci eravamo mossi nel pieno rispetto delle normative anti-Covid 19, le stesse secondo le quali si stanno svolgendo tutti gli altri eventi: massimale di 1000 posti, prenotazione obbligatoria, distanziamento, controllo certosino dei flussi in ingresso e in uscita. Ancor prima della ratificazione dell’ultimo decreto, stavamo vagliando persino la possibilità di un green pass obbligatorio. Non è bastato. La storica sfiducia nei confronti del festival da parte di alcuni enti provinciali ha portato alla formulazione di osservazioni e criticità che nulla hanno a che vedere con la pandemia in corso, secondo norme e leggi che, se egualmente applicate a tutti gli eventi, ci lascerebbero con un deserto culturale abitato solo da burocrazia e polvere, soprattutto nelle zone montane in cui da sempre lavoriamo”.

E ancora: “Siamo stati ingenui, e vi chiediamo scusa per questo. Abbiamo provato, poggiandoci sulle prescrizioni vigenti, a darvi un piccolo Montelago, con concerti notturni e bivacco. Questo ci ha posto nell’occhio del ciclone, dentro al quale sono comparsi i frammenti di tanti anni di lotte e risentimenti. Montelago è nato e sempre è rimasto un festival dal basso, non istituzionale ed autofinanziato, caratteristiche che, ormai lo abbiamo capito, complicano notevolmente le cose. L’approccio ostile degli enti preposti ci ha fatto intuire come quella che era stata pensata come una festa, sicura e divertente, sarebbe diventata un girone dantesco del controllo normativo, con il rischio di sanzioni per un ballo accennato, per un brindisi non convivente - tutto ciò che normalmente avviene quando l’occhio di Sauron è rivolto altrove. Per questo abbiamo deciso di desistere: non vogliamo che le belle memorie di questi anni passati siano offuscate da una serata di tensione. Montelago è convivialità e serenità, se vengono a mancare questi elementi viene a mancare il festival. Per quanto riguarda il futuro, anche quello di un post-Covid che speriamo arrivi presto, faremo tutto ciò che è in nostro potere per salvare il festival dall’omologazione di genti e spazi. Ci hanno chiesto di mettere i parapetti lungo i piccoli fossi che separano gli infiniti campi dell’altopiano, perché non credono che siate capaci di non cadervi. Ci hanno chiesto di non autorizzarvi i bbq perché non credono siate capaci di gestirne le braci. Ci hanno chiesto, insomma, di abbandonarci ad una logica della prevenzione che abbiamo sempre applicato senza mai umiliare il singolo. Non si sono fidati, né di noi né di voi, definiti “un pubblico diverso rispetto alla normalità”. Chi é stato a Montelago conosce sia la minuziosità dell’organizzazione che la grande responsabilità della sua gente. Gli altri no. Su questo lavoreremo, sperando che non venga mai a mancare il vostro supporto”.