WWF Italia, l'avvocato Tommaso Rossi è il nuovo delegato per le Marche

ANCONA - La più grande associazione di protezione ambientale d’Italia ha scelto il nuovo delegato regionale che guiderà il WWF Marche per i prossimi anni. Si tratta dell'avvocato Tommaso Rossi, storico legale del WWF Italia.

Tommaso Rossi raccoglie il testimone lasciato dal precedente delegato Regionale dimissionario per ragioni personali e punta al rilancio dell’Associazione in tutta la Regione, ponendo tra i suoi principali obiettivi la riorganizzazione della rete territoriale e il perseguimento degli obiettivi della mission della grande associazione. Il WWF Italia infatti, da oltre mezzo secolo si fa carico di temi sempre più all’ordine del giorno, come i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, la tutela delle aree protette e del patrimonio faunistico del nostro Paese. Un lavoro che ha sempre coinvolto efficacemente Tommaso Rossi in qualità di legale del WWF Italia e che ora trova un ulteriore conferma con la sua nomina a Delegato del WWF Italia nella Regione Marche. L’intera comunità del WWF con le sue articolazioni territoriali, le Guardie Volontarie, i giovani e la rete delle Oasi WWF saprà trovare un nuovo slancio e un validissimo coordinatore nel nuovo Delegato regionale, che rinnova il suo impegno per le future generazioni contro il degrado ambientale e i nemici dell’ambiente.

Il nuovo delegato così commenta la nomina: “Dopo quasi venti anni di assiduo e appassionato servizio come "avvocato del Panda", ora affiancherò questo ulteriore ruolo raddoppiando il mio impegno in favore dell'Ambiente e della conservazione del Pianeta. Il mio obiettivo principale sarà quello di allargare moltissimo la base dei volontari e attivisti del WWF nelle Marche. Sono certo che tantissimi giovani e meno giovani abbiano una gran voglia di impegnarsi per cause importanti e giuste, come quella di difendere il nostro Pianeta dai cambiamenti climatici e dalle scelte insensate che ne stanno mettendo a rischio la sopravvivenza. Insieme possiamo contribuire a rendere il mondo un luogo migliore, dove le persone possano vivere in armonia con la natura e al contempo abbiano un più equo accesso alle risorse economiche e ai beni comuni”.