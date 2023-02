Corso formativo per la conduzione del cane organizzato dal Comune, aperte le iscrizioni

SENIGALLIA - E' possibile ancora iscriversi al corso formativo per conduzione di canI che il Comune di Senigallia ha presentato sabato 18 febbario scorso a Palazzetto Baviera. Il corso è finalizzato all'ottenimento di un apposito patentino, come da ordinanza ministeriale del 2009. Il corso è obbligatorio per i detentori di cani definiti "mordaci" o impegnativi da ordinanza, ma è aperto su base volontaria e utile a tutti coloro che vogliano migliorare la conoscenza del mondo del cane.

Il corso, organizzato dal comune di Senigallia è completamente gratuito, si chiederà ai partecipanti un contributo minimo da devolvere alle associazioni animaliste del territorio che si occupano della cura dei cani randagi.

Il Corso si svolgerà presso la sala convegni di Palazzetto Baviera nelle seguenti date ed orari:

19/03/2023 09:00 - 13:00 _ Lezione teorica

26/03/2023 09:00 - 13:00 _ Lezione teorica

01/04/2023 11:00 - 13:00 _ Lezione teorica

01/04/2023 15:00 - 17:00 _ Lezione pratica con i cani (Area verde di fronte alla Rocca)

02/04/2023 11:00 - 13:00 _ Esame finale

Per informazioni ed iscrizioni

Tel. 071.66.29.556

l.salvatori@comune.senigallia.an.it