Pastore maremmano libero in città, lo cercano anche Comune e Asur: ecco come e dove

FALCONARA - E’ monitorata dal Comune di Falconara, in contatto con il servizio veterinario dell’Ast Ancona, la situazione del pastore maremmano che da alcuni giorni sta vagando libero tra le zone di Barcaglione e Falconara Alta. Si tratta di un giovane esemplare maschio, che inizialmente si trovava in compagnia di un altro cane della stessa razza: quest’ultimo è stato già catturato sabato dal personale sanitario. E’ stato microchippato e portato nella struttura di Jesi per trascorrere il periodo di vigilanza sanitaria, poi sarà affidato al canile comunale di Falconara per l’adozione. Il pastore che è ancora libero è invece riuscito finora a sfuggire alla cattura, perché si sono rivelati inefficaci i tentativi di catturarlo con una gabbia (che invece ha funzionato con l’altro animale) e di anestetizzarlo con la cerbottana. Anche nella mattinata di oggi, mercoledì 24 gennaio, l’Asur è presente nella zona di Barcaglione per tentare la cattura, tentativi che vengono portati avanti con la massima cura per evitare di nuocere al cane in qualsiasi modo. Oggi la strategia prevede la somministrazione di cibo contenente anestetico, che è stato lasciato nei punti frequentati dall’animale. Gli spostamenti del grande quattrozampe sono monitorati anche dalla polizia locale di Falconara.