Il lupo sbrana il cagnolino davanti casa: orrore sotto gli occhi del padrone

ANCONA - Cane di piccola taglia attaccato e ucciso da un lupo davanti una casa di via Sappanico, a Ghettarello. E’ successo martedì mattina nei pressi di un pollaio. «Ha attaccato il nostro meticcio al collo, poi l’ha portato via» racconta Lorenzo Fabietti, che racconta quanto visto da suo zio. «Mia nonna ha sentito un trambusto nel pollaio con il cane, un meticcio di piccola taglia che era nel garage, era particolarmente agitato. Mio zio è sceso a dare un’occhiata, ha fatto appena in tempo ad aprire la porta e ha visto il lupo che aveva il cagnolino in bocca e lo stava portando via giù per i campi. Lo ha attaccato al collo». I resti del meticcio sono stati trovati ieri pomeriggio da un cacciatore in un campo. «Siamo sicuri che si trattava di un lupo perché un cane cecoslovacco, con cui spesso viene confuso, avrebbe lasciato lì la carcassa. Non l’avrebbe portata via, nascosta e finita di mangiare. Abbiamo anche le foto delle impronte (foto allegata), che abbiamo analizzato insieme ai carabinieri forestali e sono quelle di un lupo, Dimensioni tra i 10 e i 12 centimetri con polplastrelli allungati- continua Lorenzo- io non ho nulla contro questi animali, ma ognuno dovrebbe poter stare nei propri spazi, vorremmo evitare che succedesse a qualcun’altro».

Sulla vicenda è intervenuto anche Andrea Spinelli, presidente di Federcaccia Ancona: «Questi episodi non sono più sporadici e poteva capitare anche a un bambino piccolo o a qualcuno che va semplicemente a spasso con il cane- commenta Spinelli- forse sarebbe il caso che qualcuno cominciasse a tenere d’occhio questa situazione, perché alle persone non è successo nulla ma prevenire è meglio che curare. Il lupo è un animale protetto- precisa Spineli- io non dico che si dovrebbe limitarne il numero, ma sicuramente tenere sotto controllo il fenomeno».